La ULPGC dice que la muerte de Martín Chirino supone la "pérdida de una de las figuras fundamentales" de la escultura

Publicado 12/03/2019 12:37:40 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha lamentado el fallecimiento del escultor y Doctor Honoris Causa por esta universidad, Martín Chirino, asegurando que su muerte supone la "pérdida de una de las figuras fundamentales" de la escultura contemporánea actual.

En este sentido, resalta su trabajo elaborado con una producción que "une la tradición y la fuerza de la forja con la ligereza de las formas espaciales que experimenta a lo largo de su trayectoria artística", según recoge el comunicado de la ULPGC.

Martín Chirino fue investido Doctor Honoris Causa el 25 de abril de 2008, acto en el que afirmó: "soy cada vez más consciente de que lo que ocurre hoy no volverá a suceder mañana de la misma manera, creyendo que todo lo que me acontece, tal vez, es lo mejor que puede suceder en el camino emprendido por aquel niño, absorto ante la fuerza del mar, tumbado y soñando que tal vez un día el horizonte se movería un poco... Es para mí un gran honor este reconocimiento que me hace la Universidad de Gran Canaria, universidad para la que ya realicé la escultura del Pensador que hoy se identifica con nuestra universidad para recordarnos tiempos difíciles, por fortuna, hoy superados".

Además, el recientemente fallecido escultor donó a la ULPGC su obra 'El Pensador', que en septiembre de 2002 se recibió y fue ubicada en el Campus Universitario de Tafira. Además la figura de 'El Pensador' fue adoptada como logosímbolo de la ULPGC.