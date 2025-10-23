La ULPGC se suma este viernes a la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas con diferentes actividades

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se suma este viernes, 24 de octubre, al Día Internacional de las Bibliotecas de la mano de la Biblioteca Universitaria, que ha preparado diferentes eventos para conmemorar este día y que estará abierto a la participación de la comunidad universitaria y de toda la sociedad.

El acto central se desarrollará en la Travel Tech School by Amadeus, en el edificio central de la Biblioteca, donde se va a inaugurar la exposición 'Generación eléctrica. Pop-rock canario desde 1960 al 2000', un recorrido por la joven creación musical canaria durante la dictadura franquista, la transición hacia la libertad y los años de la consolidación democrática.

La muestra será presentada por la directora de la Biblioteca Universitaria, María del Carmen Martín Marichal, y el director de Infraestructuras Científicas, Jonathan Santana, que contará con la actuación musical de María del Pino Quintana y Juan Rocha, docentes de la ULPGC. Esta exposición se podrá visitar hasta el 27 de febrero en el Edificio Central de la Biblioteca.

Asimismo, entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura acoge la muestra 'Bibliotecas para dar la vuelta al mundo', una selección de libros e imágenes pertenecientes a las bibliotecas de las ciudades que recorrió Phileas Fogg en la novela de Julio Verne 'La vuelta al mundo en 80 días'.

La Biblioteca de Enfermería y Turismo del Campus de Lanzarote presentará, también el 24 de octubre, la iniciativa 'Viajes que sanan. Entre cuidados y destinos', en la que exploran cómo la literatura puede cuidar tu bienestar emocional, mediante una muestra documental y un intercambio de libros (bookcrossing).