La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inviste como Doctora Honoris Causa a S.M. la Reina Doña Sofía

Archivo - La Reina Sofía investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha investido este viernes como Doctora Honoris Causa a S.M. la Reina Doña Sofía en reconocimiento a su implicación en iniciativas sociales y humanitarias, y especialmente por su apoyo incondicional al Banco de Alimentos.

Durante el acto de investidura, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, ha resaltado en su discurso el "firme compromiso" de Doña Sofía con la cultura, la ciencia y la educación, subrayando que es una "figura institucional de primer orden, con un mérito intelectual, ético y social acorde con los valores que definen a la universidad contemporánea".

Así el rector expuso que una universidad "no solo produce conocimiento, también lo orienta, lo cuestiona y lo pone al servicio de la sociedad", apuntando que en ese "empeño por facilitar el desarrollo del saber, del pensamiento crítico y de la responsabilidad cívica, la trayectoria" de quien fue Reina "constituye un referente indiscutible".

El acto se ha celebrado en el Paraninfo de la ULPGC y entre los asistentes a este acto han estado la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

La madrina de esta propuesta de investidura ha sido la profesora de Filología Moderna, Traducción e Interpretación de la ULPGC, Goretti García, que ha estado siempre especialmente vinculada a la labor del Banco de Alimentos y que ha destacado de la figura de Doña Sofía "su inquietud intelectual y humanística".

En este sentido, indicó que su presencia en importantes foros internacionales y su influencia "ha resultado ventajosa para muchas personas vulnerables fuera" de las fronteras españolas, según informó la ULPGC en nota de prensa.

Añadió que además de numerosos viajes de cooperación internacional, también "es conocida su estrecha amistad con Muhammad Yunus, el banquero de los pobres, y su apoyo incondicional a los microcréditos, que han supuesto una vía para salir de la pobreza a miles de personas en el mundo; sobre todo a mujeres en países de economías emergentes".

También resaltó su respaldo a la investigación de enfermedades neurodegenerativas, impulsando el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, o su estrecha colaboración con la Confederación Autismo España, y con el CSIC para impulsar la investigación de vanguardia en biotecnología, entre otros.

El rector Lluís Serra entregó a S.M. la Reina Doña Sofía el birrete laureado, el Libro de la Ciencia, el anillo para firmar y sellar dictámenes y consultas; y los guantes blancos, símbolo de la pureza.

Tras el acto de investidura, S.M. la Reina acudió acompañada por el rector al Bosque de la Ciencia de la ULPGC, ubicado en el Campus Tafira, para realizar el tradicional acto de plantación de un árbol tras cada investidura de Doctor Honoris Causa. Se trata de un acto simbólico con el que la ULPGC quiere regenerar nuevos espacios y zonas verdes, promoviendo un campus "más amigable" para la comunidad universitaria.

En concreto, doña Sofía plantó un acebuche y el acto quedó inmortalizado con una placa en su honor. Posteriormente, ella y el rector pasearon por este espacio natural del campus.