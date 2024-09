Valido (CC) avisa al Gobierno: "No deberían olvidar que mi único voto puede ser determinante"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha advertido este martes al Gobierno de la importancia del apoyo político de su formación en pleno debate sobre las competencias con los menores migrantes no acompañados.

"No deberían olvidar que mi único voto puede ser determinante", ha señalado en una rueda de prensa en referencia a la aprobación de presupuestos, comisiones, comisiones de investigación o cualquier otra votación.

Valido, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto al secretario de Organización, David Toledo, y el senador Pedro San Ginés, ha incidido, incluso, en que cuando el voto sea ponderado y la representante del Grupo Mixto sea ella misma, su voto "vale ocho", y por tanto, más que PNV, Junts y ERC.

Ha resaltado que el PSOE ha firmado un "acuerdo" de legislatura y ahí se incluye el "drama humanitario" de la inmigración en Canarias, que debe estar "por encima de la batalla política".

"Esos niños llegan a Canarias porque el Estado en alta mar decide que vengan a Canarias y porque si el interés superior del menor es lo que guía al Estado, no pueden forzar que en un sitio en el que caben cien, hayan doscientos y no hagan nada, porque entonces el interés superior del menor no les importa", ha indicado.

Ha dicho que el Gobierno sabe la situación de los centros de menores migrantes y parece "más fácil buscar miles de millones" para Cataluña y aprobar una ley de amnistía que "enfrentar con valentía" lo que ocurre en las islas.

"No pueden seguirse sorprendiendo de que nos cansemos, de que digamos basta ya, que pidamos a la justicia que se pronuncie y que la justicia diga si se puede defender más que esto es una competencia de Canarias y un problema de Canarias y el Estado no tiene ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo porque es la única vía que nos queda ya", ha comentado.

Valido espera que en breve se cierre la reunión prevista con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para evaluar el cumplimiento de la 'Agenda Canaria' para saber si las partidas de las islas se van a ejecutar con las cuentas prorrogadas o si, por el contrario, el Gobierno tiene los apoyos suficientes para aprobar los PGE de 2025.

"A lo mejor por omisión y no por acción quienes están provocando una posible ruptura futura son ellos", ha advertido, subrayando que el Gobierno debe acabar con la "excusa" de que el PP no aprueba la reforma de la ley de extranjería dado que ha aprobado otras leyes con otros apoyos.

La diputada nacionalista ha dejado claro que CC no rinde "pleitesía ni a la derecha ni a la izquierda" ni hacen "chantaje político" ni votan en contra de los asuntos que "la gente necesita", ha cuestionado la "doble velocidad" que adquieren algunos debates dependiendo de la comunidad autónoma a la que afecten.