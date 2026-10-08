Una veintena de carpas y talleres acercarán el 18 de octubre el cuidado del corazón en Las Palmas de Gran Canaria

Cartel de la Feria de la Salud - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Salud que organizará el próximo 18 de octubre la Asociación de Enfermos del Corazón de Canarias (ASENCO) contará con casi una veintena de carpas y talleres que acercarán la prevención y el cuidado del corazón en el entorno del Parque de El Rincón, en la Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, el objetivo es acercar la promoción de la salud a la población, especialmente en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, además de dar visibilidad al trabajo diario que desarrollan las entidades que acompañan diariamente a pacientes y familias.

Según informa la organización, la Feria contará con la participación de hasta 17 organizaciones sin ánimo de lucro del sector sociosanitario, que ofrecerán información, orientación y actividades de sensibilización.

La participación de estas entidades permitirá a los asistentes conocer de primera mano los recursos disponibles y el importante papel que desempeña el movimiento asociativo en la atención y el acompañamiento a las personas con enfermedades crónicas.

APRENDER LAS HERRAMIENTAS MÁS EFICACES

Uno de los principales atractivos de la jornada será la posibilidad de acceder a diferentes actividades de prevención y educación sanitaria, de forma que los interesados puedan aprender in situ algunas de las herramientas más eficaces para salvar una vida.

Entre ellas, a petición de Asenco, el Servicio Canario de la Salud (SCS) participará en la Feria con la realización de análisis y toma de factores de riesgo, contribuyendo a acercar a la ciudadanía herramientas que permitan conocer y prevenir posibles problemas relacionados con la salud cardiovascular.

Del mismo modo, el SCS impartirá un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una actividad especialmente relevante para fomentar el conocimiento de las técnicas básicas que pueden resultar clave ante una emergencia cardíaca. La formación y sensibilización de la población en materia de RCP es fundamental para revertir un incidente cardiaco, momento crítico en el que cada segundo cuenta.

Por su parte, la jornada contará también con un punto itinerante de donación de sangre, reforzando y facilitando la participación de quienes quieran donar, una acción altruista clave y necesaria para garantizar las reservas en los centros sanitarios.

La Feria de la Salud incluirá además charlas, actividades educativas, talleres relacionados con la actividad física y los hábitos de vida saludables, así como diferentes propuestas destinadas a promover una mayor concienciación sobre la importancia de cuidar la salud y prevenir los factores de riesgo cardiovascular.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO

El presidente de Asenco, Antonio Francisco Suárez, ha comentado que esta Feria busca ser mucho más que una actividad puntual para consolidarse como un espacio de encuentro, información y prevención, en el que la ciudadanía pueda conocer qué hacer, cómo cuidarse, los recursos existentes y especialmente, resolver dudas y descubrir las organizaciones del ámbito sociosanitario que trabajan en la isla.

"La prevención es una de las mejores herramientas que tenemos para luchar contra las enfermedades cardiovasculares", ha apuntado para agregar que "queremos sacar la salud a la calle, acercarla a las personas y facilitar que cualquier ciudadano pueda informarse, conocer sus factores de riesgo y aprender cómo actuar ante una emergencia".