Una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque de Arnao, en Telde (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de jóvenes han herido a dos menores en el parque de Arnao, en Telde (Gran Canaria), durante una altercado que se produjo este lunes y sobre el que la Policía Nacional investiga el origen de lo ocurrido.

Los hechos, según indica el cuerpo policial a Europa Press, se produjeron en el citado parque cuando un grupo de unas veinte personas hirió, por causas que aún se desconocen, a dos menores del Centro de Menores de Telde.

Los menores han interpuesto este martes, ante la Policía Nacional, las respectivas denuncias, donde se recoge que sufrieron contusiones de carácter leve.

Ahora los agentes investigan lo ocurrido, si bien aún no hay identificados ni testigos, ni agresores, por lo que no se ha producido ninguna detención.