Las ventas de la industria en Canarias caen un 1,4% en agosto

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Canarias ha descendido un 1,4% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 12,2 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 10,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 4,8% en Canarias, 0,1 puntos de diferencia con la media nacional (4,9%).

Navarra (+23,7%), País Vasco (+22,2%) y Andalucía (+21,2%) han registrado los mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Aragón, Baleares y La Rioja con las caídas más grandes de un 4%, 3,4% y un 3,3%, respectivamente.