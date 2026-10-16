Las ventas del sector servicios en Canarias aumentan un 6% en agosto

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Canarias ha aumentado su facturación un 6% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, lo mismo que la media nacional, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en agosto con País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) a la cabeza, excepto en Baleares en donde el índice cayó un 0,3%.

En lo que va de año la facturación del sector servicios en el archipiélago ha crecido un 5%, lo que ha implicado 0,5 puntos menos que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,1% en Canarias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Canarias registrando el mejor dato, un 2,07% más, y Aragón el peor, con una subida del 0,24%.