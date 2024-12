Vicepresidente canario ve "arriesgado" bajar la jornada laboral "a las bravas" y prevé la "muerte" de empresas canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este miércoles que es "demasiado arriesgado" que el Gobierno central implante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "sin consenso" porque podría conllevar la "muerte" de muchas empresas en las islas.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto ha rechazado que el Ejecutivo imponga la nueva jornada laboral "a las bravas" cuando Canarias tiene una estructura empresarial pequeña y si no hay una adecuada política de "incentivos", quizás no pueda absorber una bajada de jornada.

Domínguez ha dicho que si hubiera una "mayor productividad" se podría conseguir tanto una reducción de jornada como un aumento de los salarios, pero si eso no se produce y el empresario tiene que repercutir en sus costes la reducción de la jornada, afectará incluso a la empleabilidad.

"No podemos exigirle a la librería de la esquina lo mismo que a la industria que produce chocolate o lejía porque seguro que el nivel de productividad no es el mismo", ha explicado, remarcando que todos los sectores "no son iguales".

Así, ha pedido al Gobierno central que abre un "periodo de reflexión" para estudiar la medida, fijar posibles incentivos y abrirse al consenso.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha coincidido con el vicepresidente en que si la medida se toma de manera unilateral, sin consenso con la patronal y los sindicatos, tendrá "más efectos nocivos" que positivos, por lo que ha pedido que se emule el ejemplo de países como Bélgica, Portugal o Francia donde ya se ha desplegado.

Acosta se ha mostrado a favor de impulsar primero la productividad y después la reducción de jornada, en línea con las recomendaciones del último informe de BBVA Research.

Asimismo ha insistido en la necesidad de diseñar incentivos para las empresas si finalmente se aplica la reducción de jornada laboral porque en muchas pequeñas empresas, por ejemplo en islas no capitalinas, van a ver "como de la noche a la mañana van su coste laboral se dispara" con una "nuevas reglas de juego" en plena "cuesta de enero".