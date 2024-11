Vicepresidente canario ve "ridícula y vergonzosa" la carta de Torres a Von der Leyen: "Lo hizo para reírse de todos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha tildado este lunes de "ridícula y vergonzosa" la carta que ha remitido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sobre la situación migratoria de Canarias.

"Lo hizo para reírse de todos", ha apuntado en una entrevista concedida a 'Canarias Radio La Autonómica' y recogida por Europa Press en la que ha confesado su "frustración" y "cabreo" por la supuesta falta de concreción en las medidas que necesita el archipiélago.

Según Domínguez, en la misiva "poco menos" el ministro le dice a la presidenta de la Comisión que "no hace falta" que mire a hacia España porque se está "haciendo todo bien" y no hace falta ayuda.

"No habla del Frontex, no habla de la ayuda para resolver los excedentes de asilo político, no habla de ese dinero que está en Europa que es para Canarias y que España no lo ha solicitado, no habla de la derivación de menores no acompañados a países terceros, no habla de la posibilidad de poder repartir en países de tránsito y en países de origen", ha destacado.

Pese a esto, ha indicado que el PP "va a estar a la altura de lo que merecen los canarios y los españoles" y "personalmente" ha prometido que va a poner "toda la carne en el asador" para "hacer ver" que Canarias necesita ayuda.

Domínguez ha lamentado tener "razón" al atestiguar que el "Gobierno de España no quiere acuerdo" pero ha insistido en que el PP "lo va a seguir intentando".