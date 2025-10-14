VÍDEO:Clavijo, ante plan de Feijóo sobre inmigración: "Los requisitos en actual ordenamiento jurídico son muy estrictos"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (2d) llega a una reunión en la Sede del ministerio de Hacienda, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reaccionado este martes al planteamiento lanzado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre inmigración, apostillando que el actual ordenamiento jurídico ya recoge requisitos "muy estrictos" para obtener la nacionalidad española.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente canario ha reconocido que no conoce el detalle del plan que ha presentado Feijóo este martes desde Barcelona, aunque ha precisado que muchas de las medidas que proponen PP y Vox "como novedosas" ya están en la ley.

"La dificultad en muchas ocasiones es que el día a día de poder aplicar esa ley es muy dificultoso", ha apostillado el también líder de Coalición Canaria, que ha apostado por alcanzar un "gran acuerdo" respecto a la inmigración y el traslado de los menores migrantes.

Al respecto, ha reivindicado "el modo canario" para alcanzar acuerdos en esta materia: "Este asunto no debe ser el modelo migratorio de un partido, tiene que ser del país, y eso tiene que ser con grandes acuerdos, con generosidad y con humildad".

Por último, ha apelado a alcanzar un acuerdo "no por resultados electorales", sino por el "convencimiento personal de que son personas" y que no puede ser un elemento de pelea política".

