VOX acusa a Las Palmas de Gran Canaria de "cercenar sus derechos" al coincidir en un lugar dos eventos, uno del partido

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

VOX Las Palmas ha acusado al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, de "cercenar sus derechos" al hacer coincidir en un mismo lugar una concentración del partido político con un evento deportivo.

Desde VOX se ha expuesto, en nota de prensa, que este domingo, 27 de noviembre, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se ha tornado "en sectario, violando un derecho fundamental como el derecho de concentración en espacio público al permitir que un espacio público fuera usado por el evento 'Super agente Kids' ocupando toda la plaza de Santa Ana en el mismo horario que VOX Las Palmas había reservado".

Todo ello, subraya VOX, a pesar de que había solicitado "en tiempo y forma" la concentración en el citad lugar, además de haber sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas. En relación con esta situación, indican que si bien habían visto la "cancelación de un contrato para no permitir un evento de VOX, lo que nunca se había visto es usar a policía, padres y niños como excusa para impedir un acto" del partido.

"Que VOX sea la tercera fuerza política de España no parece importar a los representantes de las principales instituciones canarias y no tienen reparo en cercenar sus derechos a pesar de estar en la obligación de gestionar los recursos públicos para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que le dieron su voto en las urnas", apostilló.