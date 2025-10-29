VOX Las Palmas de Gran Canaria apuesta por una consulta popular sobre los grandes proyectos de la capital

Archivo - Calle Mayor de Triana de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha apostado por una consulta popular para que los vecinos de la capital "decidan" sobre los grandes proyectos municipales.

En un comunicado, la formación ha indicado que, en este sentido, presentará en el próximo Pleno una moción de control con la que reclama que se "devuelva la voz" a los vecinos a través de una consulta popular sobre las decisiones "que más afectan a su vida cotidiana".

Entre las cuestiones que propone someter a consulta destacan la paralización o desmantelamiento del proyecto de la MetroGuagua; la revisión de los carriles bici para determinar si deben mantenerse como ciclocarriles o recuperarse para el tráfico general; la disolución de sociedades municipales y organismos autónomos; o la creación de una oficina municipal antiokupación.

Al respecto, VOX expuso que la Constitución Española y la Ley de Bases de Régimen Local reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y que el propio Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento permite la celebración de consultas populares locales sobre cuestiones de especial relevancia para los intereses del municipio.

"Es hora de que los vecinos puedan opinar sobre las políticas que están transformando nuestra ciudad sin su consentimiento. La participación ciudadana no puede ser solo un eslogan, debe ser una realidad", subrayaron desde el grupo municipal VOX.

Con todo, en caso de que el procedimiento formal de consulta popular no pudiera llevarse a cabo, VOX ha planteado activar mecanismos alternativos de participación ciudadana como encuestas o votaciones telemáticas no vinculantes que permitan recoger el sentir mayoritario de la población.