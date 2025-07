La 21 edición de Munijazz combinará vanguardia y clasicismo en siete conciertos entre el 15 y el 17 de agosto

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 21 edición del festival Munijazz combinará vanguardia y clasicismo en un total de siete conciertos con grandes intérpretes nacionales e internacionales que se ofrecerán sus actuaciones con entrada libre en la Plaza de San Miguel los días 15, 16 y 17 de agosto.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto con el presidente de la Asociación Amigos de Munilla, Jesús Montiel; y un miembro de la organización del festival y músico, Raúl Jiménez, ha presentado este viernes la programación del festival, que contiene también una master class de improvisación y técnicas de música moderna.

En palabras de Iturriaga, Munijazz "tiene ese objetivo principal es permitir a todos, a los vecinos y visitantes, acercarse y disfrutar de un entorno rural de nuestros pequeños pueblos, y de la cultura en ellos, con el talento cuidado, consolidado y emergente, es importante que la cultura llegue a todos nuestros pueblos".

Ha recalcado que "nos acompañarán músicos de diferentes lugares del mundo, desde Argentina, desde Brasil, Dinamarca, Venezuela y, por supuesto, España, y también, con una muestra riojana, con Marcelo Escrich, nuestro contrabajista que vive en Entrena y que lleva el nombre de La Rioja por todas partes".

Respecto a la programación, Iturriaga ha detallado que "el viernes 15 comenzamos con el Alejandro Esperanza Trío, él es pianista y compositor, acompañado con trabajo y percusión para completar esta agrupación, este trío tan característico de la música de jazz, con su proyecto 'Olivos'". Será a las 18 horas.

Ese mismo día, a las 23 horas, en el segundo concierto de la jornada, será el turno de Juan Saiz Quartet, con 'Pindio II', "profundizando en las raíces más vanguardistas del jazz europeo".

El sábado 16 es un día "en el que hay tres conciertos", como ha destacado el director general. A las 18 horas, actuará Quirico's Cuartet, con Pedro Quirico al frente, "que nos hará disfrutar con grandes estándares del jazz, fusionados con composiciones propias".

Y por la noche, a las 22,30 horas, habrá dos conciertos. El primero, será con Antonio Lozano Trio (Grupo Musikene), en colaboración con el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, "con una selección entre los mejores alumnos".

El segundo concierto correrá a cargo de 'The Yes Octet', que, bajo el título 'Four Suites', hará una reinterpretación del clásico rock progresivo de la banda Yes, de su teclista Rick Wakeman y su vocalista John Anderson, una actuación "muy potente".

Para concluir, el domingo 17 será la master class con Pedro Quirico, un taller gratuito de improvisación y técnicas de musica moderna para instrumentos de cuerda. Será en el salón del albergue de Munilla, donde, como novedad, se ofrecerá alojamiento a los participantes "para facilitar su asistencia".

Los conciertos, ya por la tarde, serán el de los daneses Anders Boye Knudsen Quartet, a las 18 horas, con bases de folclore del país, fusionado también con otros ritmos. Y, para cerrar, será el turno a las 23 horas de Marcelo Escrich, que, sus Silent Quartet, homenajeará a Charlie Hadden.

Un programa por el que Iturriaga ha mostrado su "agradecimiento" a los organizadores "por el trabajo que esto supone, porque para presentar una programación hay que planificarla por mucho tiempo, hay que hacer mucho encaje de bolillos, y lo llevan haciendo nada más y nada menos que 21 años".

Por su parte, Jesús Montiel ha aprovechado también para agradecer "el apoyo incondicional" a todas las instituciones, personas o empresas que han apoyado al festival "en estos 21 años, que, salvo el paréntesis de la pandemia, son consecutivos, y serían ya 22".

Especialmente, ha mostrado su agradecimiento "al apoyo constante de la asociación, de las personas que lo trabajan, que estamos todo el año recibiendo propuestas, y sobre todo dedicamos dos meses a hacer una selección de más de 100 de calidad preseleccionadas y que a partir de ahí, el festival es algo que surge de forma automática, con calidad suficiente, porque lo hacemos con todo el cariño y con todo el mejor saber que tenemos varios músicos involucrados".

Así, ha resaltado que los músicos y grupos que conforman Munijazz "son gente de mucha calidad, que proviene de muchos países", entre los que ha resaltado, como ejemplo, a Alejandro Esparza, "un percusionista que tiene tres Grammys y un Grammy Latino".

"Para nosotros es muy importante tener este tipo de acontecimientos que ponen a Munilla en el mapa cultural y atraen turismo y visitantes de toda España. No pretendemos ser un gran festival porque tampoco hay espacio como para que sea multitudinario, pero sí que queremos mantener siempre la calidad y el buen sonido, el buen ambiente y el buen hacer de los músicos que vienen", ha apuntado.

Por último, Raúl Jiménez ha reseñado que "muchos músicos tienen interés por venir a Munilla, porque les encanta el ambiente, el sitio y para ellos a nivel de currículum incluso es un logro estar aquí compartiendo con nosotros en Munilla estos días".

"Es un programa que está muy equilibrado, está un poco como al 50 por ciento, y además todos los días hay como las dos vertientes, por un lado algún grupo más intimista con una calidez en el sonido mientras que luego el otro suele ser con un sonido más arriesgado o por parámetros musicales o rítmicos, etc...", ha concluido.