25N.- Logroño recuerda a las víctimas de violencia de género que 'No estáis solas' y llama a la unidad para erradicarla

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vestíbulo del Ayuntamiento de Logroño ha sido este mediodía la sede para la concentración mensual contra la violencia machista, que en esta ocasión se ha hecho coincidir con la conmemoración del Día por la Eliminación de la Violencia de Género este 25N. Una celebración multitudinaria que ha estado protagonizada por alumnos del IES Sagasta y de Escolapios.

Así, en un acto que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; de miembros del Gobierno de La Rioja; o de una extensa representación de partidos políticos, tanto del ámbito regional como municipal -salvo Vox-, la concejala de Igualdad, Celia Sanz, ha mostrado el "apoyo unánime" a las víctimas y el "rechazo y repulsa" ante cualquier acto de violencia de género.

Tras recordar la edil que, en lo que va de año, 40 mujeres han sido ya asesinadas por violencia de género, con 8 menores también como víctimas, ha dado paso a cuatro alumnos del IES Sagasta y de Escolapios, que han leído a los textos que se habían preparado para esta jornada en ambos centros.

Han abierto la intervención Eduardo y Halet, de Escolapios, quienes han señalado frases como "esta noche salgo con mis amigas y tengo miedo de volver a casa sola"; "es injusto que en la actualidad tengas que seguir sitiendo miedo"; "soy policía y estoy siendo maltratada por mi pareja, nadie lo sabe"; "tu profesión no importa, no te juzgo, habla conmigo"; o "me siento muy observada con la ropa que me pongo para salir de fiesta"; "es tu cuerpo y es tu decisión, la ropa no te hace objetivo de nada".

Además, por el IES Sagasta, Elisa y Santiago han dicho que "rechazamos todas las acciones, y comentarios que inciten a la discriminación de las mujeres, así como hacia otras personas o colectivos"; "queremos una educación en igualdad yque nuestras aulas sean espacios libres de violencia, pedimos que se nos eduque para desterrar estereotipos", a la par que han mostrado "apoyo y solidaridad a las mujeres que sean víctimas de violencia de género, trabajando activamente por la igualdad", para acabar con un grito de "¡basta ya!"

Acto seguido, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado en su intervención que "la lucha frente a la violencia contra las mujeres es un compromiso colectivo por el que debemos trabajar cada día".

Así, Escobar ha resaltado especialmente la satisfacción de "ver esta escalinata del Ayuntamiento repleta de actores, instituciones y de chavales" unidos contra la violencia de género, tras lo que ha pedido especialmente un aplauso para el compromiso de los escolares.

"Debemos continuar ampliando esta base social para que las mujeres que están sufriendo violencia de género sepan que no están solas y que todo Logroño las apoya. Y al mismo tiempo, para que sus agresores sientan también la condena y el rechazo unánime de la sociedad logroñesa a la violencia machista", ha asegurado el alcalde.

Para finalizar el acto, la violinista de Rioja Filarmonía Alba Carretero Lizaso y Mario Raúl Anutei, bailarín de la Academia Esther Alcalá, han interpretado una pieza musical y coreografía.