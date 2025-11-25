LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho nuevas entidades se han sumado este martes, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al Protocolo de Duelo de Logroño, que, de este modo, suma ya las 76 adhesiones desde su puesta en marcha, como ha recordado en la acto de la firma la concejala de Igualdad, Celia Sanz.

Asociación Riojana de Escritores, Asociación de Personas Sordas de La Rioja, Asociacióm Teatral 'On-Off', Proyecto Hombre La Rioja, ACCEM, Inserta Empleo Fundación ONCE, ARAS y Club Rioja Triatlón han sido las entidades que, desde hoy, forman parte de este protocolo.

Como ha reseñado la edil, "para el Ayuntamiento tiene gran trascendencia que hoy procedamos a aumentar el número de entidades que se adhieren al Protocolo de Logroño contra la violencia machista, porque refuerza el compromiso de toda la sociedad y también la repulsa que toda la sociedad formula frente a estas situaciones y a esta realidad que se están dando cada día".

Algo a lo que ha sumado "la condena a los agresores y lo más importante, el estar al lado y el proteger a las víctimas víctimas que son mujeres y, por desgracia, también en muchas ocasiones menores".

"Lo que sí que tenemos claro desde el Ayuntamiento de Logroño es que este protocolo que nació en el año 2022 y al que se adhirieron aproximadamente unas 11 entidades, ha ido creciendo exponencialmente y en los últimos dos años y medio casi más de 40 entidades se han adherido a este protocolo, hasta formar parte del mismo 76 entidades", ha añadido Celia Sanz.

Igualmente, ha recordado la concejala que, partiendo de este protocolo, "ha nacido hace dos años y medio un grupo que se denomina Logroño por la Igualdad, en el que están inmersas entidades de todo el espectro de la sociedad, todos trabajando de manera unida y con un compromiso firme en favor de todas esas mujeres y menores víctimas de violencia de género".

Tras la firma de adhesión, han intervenido en representación de todas ellas cuatro de los responsables de las entidades firmantes.

Así, María José Marrodán, presidenta de la Asociación de Escritores, ha recorado que "cuando escribimos, podemos tachar las palabras, pero no se pueden tachar las laceraciones, los oprobios y mucho menos, los asesinatos, que quedan como tachones en el alma de las víctimas y como fracaso para todos nosotros". Por eso, ha llamado a "recuperar palabras: el 'no' para decir 'basta' y el 'sí' para decir que 'estamos juntos'".

Olga Aguilar, responsable de ACCEM, ha hecho especial hincapié en la mayor vulnerabilidad de la mujeres migrantes, "que sufren en silencio machismo, racismo, xenofobia, precariedad y falta de redes de apoyo", algo que padecen "no solo en su cuerpo, sino también en su autoestima", por lo que ha abogado por "su empoderamiento económico, político y personal". "Que ninguna mujer quede atrás", ha reclamado.

Para Natalia Mejías, presidenta de la Asociación de Personas Sordas, "ser mujeres, ser sordas y comunicarse en lengua de signos supone más barreras, más puertas cerradas y más indiferencia, y eso también es violencia", que, como ha incidido sufren en mayor medida las mujeres con discapacidad". "Necesitamos que la sociedad nos mire, nos vea, nos escuche y nos acompañe", ha dicho exigiendo "más protección para las víctimas más vulnerales".

En esa vulnerabilidad ha insistido igualmente Arancha Alonso, responsable de Inserta Empleo, que ha reseñado la "doble discriminación" de la mujer con discapacidad, lo que lleva a este colectivo a "una vulnerabilidad estructural", frente a la que ha apostado, entre otras salidas, por el empleo "que supone empoderamiento", mientras que ha recordado que "queda aún mucho por hacer".

Para finalizar el acto, ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha agradecido a todas las nuevas entidades adheridas al protocolo "haber compartido la experiencia de vuestra mirada, de vuestra inquietud, de vuestra preocupación, de vuestro grito, a veces silencioso", destacando la unidad como "la fortaleza de esta red, el reaccionar unánimemente cuando se produce un episodio de violencia a una mujer".

"Pero -ha añadido- a partir de ese protocolo es evidente que tenemos que exigirnos más", recordando los recursos con los que se cuenta para dar voz a los casos de violencia machista, entre los que ha citado especialmente el que se ha presentado ayer mismo y se está llevando a cabo estos días, en 14 panaderías de la ciudad.

"Recursos -ha afirmado Escobar- que pueden salvar vidas. Todo eso y muchas más cuestiones que podríamos poner hoy encima de la mesa es posible gracias a ese esfuerzo constante, exigente y compartido de esa red por la igualdad".

El primer edil logroñés ha reconocido que fechas señaladas como este 25N son "días especialmente escénicos y es importante visibilizar todo esto, pero es quizás más importante esa exigencia cotidiana de todos los días, incorporando recursos de una manera callada, de una manera silenciosa, pero estoy seguro que de una manera también efectiva", aumentado el compromiso "a poner la mirada en aquellos lugares donde es más difícil erradicar comportamientos violentos".

"Y ahí vamos a estar, trabajando en común para que no haya ningún recodo, para que aquella persona que vaya a maltratar lo tenga más difícil, porque vamos a estar más alerta todos, y vamos a ser capaces de desplegar el mejor recurso para la persona que pueda ser susceptible de sufrir ese maltrato, trabajando todos de manera que quizá no se ve pero que salva vidas", ha concluido Conrado Escobar.