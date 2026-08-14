Hasta 26 artistas en un Mazacote de Barro que galardonará a Cenzano

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, y la concejala de Cultura de la localidad, Inma Muro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escultor riojano Óscar Cenzano, creador de obras como el conjunto escultórico 'Mujeres de negro' de La Barranca, será galardonado con el Mazacote de Oro de este 2026 dentro del Mazacote de Barro que, en Alberite, reunirá en una exposición a 26 artistas.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado hoy una nueva edición de la Exposición de Pintura y Escultura 'Mazacote de Barro', que alcanza este año su 46.ª edición y celebra también el 42.º Memorial de Emilio García Moreda, artista local que puso en marcha esta cita cultural en 1979.

Lo ha hecho acompañado de la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, y la concejala de Cultura de la localidad, Inma Muro. Como novedad, este año se contará con un mural participativo hecho por menores, de entre ocho y diecisiete años, de la localidad.

La exposición reunirá, del 22 de agosto al 9 de septiembre, a 26 artistas, y recupera la obra 'La Bella Ciega' de Emilio García Moreda. Se trata de una obra de Emilio García Moreda fechada en 1967 y cedida por su familia.

La pieza pertenece a su etapa expresionista y permite descubrir una faceta más figurativa del artista, diferente de la producción más abstracta por la que también es conocido.

En esta edición se podrán disfrutar de las obras de Emilio García Moreda, Óscar Cenzano, Demetrio Navaridas, Jesús López Zulueta, José Antonio Martínez Porras 'Chirri', Larry Karlin II o Mapi Gutiérrez, Rafael Ruiz de la Torre y Teresa Nájera.

La edición de este año mantiene además uno de los elementos más vinculados a la identidad de la muestra: el 'Mazacote de Barro' que da nombre a la exposición.

La pieza ha sido encargada por Santi Vivanco a la alfarería Antonio Naharro Flores, de Navarrete, y representa el barrio de las bodegas de Alberite, en homenaje a un espacio especialmente ligado a la historia y a los recuerdos de los vecinos de la localidad y al que Emilio García Moreda quiso rendir reconocimiento.

OSCAR CENZANO

El Ayuntamiento de Alberite ha decidido conceder el Mazacote de Oro 2026 a Óscar Cenzano, escultor riojano nacido en Logroño en 1954 y considerado un referente del arte en La Rioja por su trayectoria en el ámbito de la escultura, los murales, los grupos escultóricos y las intervenciones en espacios públicos.

Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño, Cenzano ha desarrollado una trayectoria artística marcada por la experimentación con distintos materiales y por una evolución desde su formación figurativa hacia la escultura abstracta y de vanguardia.

El artista ha realizado más de una veintena de esculturas en espacios públicos y cuenta con obras en museos, fundaciones y colecciones particulares. Entre sus trabajos en La Rioja se encuentran 'Mujer con Cántaro Negro', en Navarrete; 'Los Cuatro Elementos', en Arrúbal; 'Las Mujeres de Negro', en Lardero; 'Liberpaz', en Calahorra, y diferentes intervenciones en Logroño.