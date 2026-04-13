El 27 de abril se abre el plazo para la escolarización de 2º y 3º del segundo ciclo Infantil, Primaria, ESO y Bachiller

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LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 27 de abril se abre el plazo de presentación de solicitudes para la admisión de alumnos de segundo y tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (4 y 5 años), Educación Primaria, ESO y Bachillerato para el próximo curso 2026-2027, según el calendario del proceso de escolarización en estas etapas, que publica hoy, día 13, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática, a través de la plataforma de gestión educativa Racima, con el fin de agilizar su tramitación. El plazo finalizará el 12 de mayo.

Al igual que con la escolarización de los alumnos de 3 años, cada localidad de La Rioja es una zona de influencia, excepto los municipios de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua, que juntos conforman una única zona. En las localidades sin centros de Secundaria o Bachillerato, la zona de influencia incluye la población del centro de referencia.

Las familias deberán cumplimentar una única solicitud por alumno, en la que se hará constar, por orden de preferencia, los centros en los que se pide plaza, con un máximo de diez, y se mantendrán los criterios de baremación y desempate del curso pasado.

Las solicitudes presentadas se enviarán a la Oficina de Escolarización Permanente, que realizará una propuesta de adjudicación de las plazas escolares de cada centro público y centro concertado.

El alumnado que con reserva de plaza en un centro público o concertado haya participado en este procedimiento de escolarización para cambiar de centro y haya obtenido plaza, automáticamente perderá la plaza escolar en el centro de procedencia o la reserva en el centro de adscripción.

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Del 27 de abril al 12 de mayo: plazo de presentación de solicitudes.

Día 29 de mayo: publicación de las listas provisionales.

Días 1, 2 y 3 de junio: plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales.

Día 25 de junio: publicación de las listas definitivas.

Recursos a las listas definitivas: un mes desde el día siguiente a su publicación.

Del 25 al 30 de junio: plazo de matriculación para el segundo y tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Del 25 de junio al 7 de julio: plazo de matriculación para ESO y Bachillerato.