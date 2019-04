Espinosa de los Monteros (Vox): "A los políticos progres de todos los partidos se les acaba el chollo este domingo"

Publicado 22/04/2019 15:34:21 CET

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes en Logroño que "al mundo progre, a los políticos progres de todos los partidos, se les acaba el chollo el domingo", y ha recalcado que "por eso, tienen miedo, y lo tienen con razón", porque "vamos a dar la sorpresa electoral" el 28A.

Así lo ha afirmado en un acto público en la capital riojana, al que han asistido en torno a unas 400 personas, y en el que ha compartido escenario con la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, además de con los candidatos riojanos de la formación al Congreso, Jorge Cutillas, y al Senado, Silvia Garrido.

En un discurso interrumpido constantemente por los aplausos y gritos de apoyo de los asistentes, Espinosa de los Monteros se ha referido, en primer lugar, a los debates electorales "hoy creo que hay uno, y digo que creo, porque a nosotros no nos han invitado".

"No quieren escuchar la voz de la España viva, y esta mañana, escuchando a Carmen Calvo, diciendo que le hubiera gustado debatir con Vox, le digo que cuando quiera, donde quiera, en la pública, en la privada, en you tube, marque una fecha, aún tenemos tiempo. Pero no lo harán, porque son cobardes, no se atreven con nosotros", ha subrayado.

Ha insistido en que "hay progres rojos, azules, naranjas, y no digamos morados, que no quieren que hablemos, ni quieren que salgamos, no quieren que nadie se entere de que cada vez somos más, pero tienen miedo, y con razón, porque se les acaba el chollo, el mundo progre acaba el domingo" y les ha afeado "no defender a la mujer, sino a asociaciones subvencionadas; no a los gays, sino a lobbies LGTB; no a los inmigrantes, sino a las mafias que nos marcan la política de inmigración en España".

Ha criticado que "a los progres lo que más les interesa es el cambio climático, y no los españoles, ni el empleo, ni la seguridad". "Hace 25 años había mujeres en la universidad, y gays o gente de otras razas y de otros países, que han progresado por sí mismos. Lo que no había hace 25 años es la mordaza para que nadie piense distinto. Están intentando acallar lo que pensamos casi todos, lo que es normal", ha recalcado.

En palabras del dirigente de Vox, "lo normal es defender tu casa si te asaltan, defender la familia, la vida, resistir a las imposiciones ideológicas que nos dictan una sola manera de ver la historia y muertos a un solo lado de la cuneta, lo normal es querer una mejor educación, lo normal en España es poder hablar español, ir de una comunidad a otra pudiendo atenderte el médico o darte una receta sin preguntarte si eres desplazado".

"Y -ha añadido- lo normal en cualquier país del mundo es rendir homenaje y respeto a las Fuerzas de Segurida del Estado. Lo normal es respeta la bandera, el himno, los símbolos y las instituciones. Lo normal es que, cuando haya un golpista que ha cometido el pero delito sin derramamiento de sangre, la ruptura de lo que es de todos, no sea un pequeño partido el que le lleve a juicio, sino el Estado".

Con todo, ha considerado que "España es un gran país", aunque hay "mucho para cambiar, sobre todo los políticos que se creen por encima del bien y el mal, y la forma de hacer política que nos ha robado mucho, sí, pero no solo dinero, sino que nos ha robado la ilusión, la convicción de que se pueden mejorar las cosas y el mayor patrimonio que tenemos, que es España".

Por eso, ha llamado a "desafiar las imposiciones de los progres todos los días, es cansado, pero es necesario". "No hay que tener miedo, hay que ser valientes, una gota de agua se une a otra gota, y se acaba haciendo un aguacero y una tormenta, la tormenta es Vox, y con todos unidos, vamos a lograr dar la sorpresa electoral este domingo", ha concluido.

"LA ESPAÑA SILENCIOSA VA A SALIR".

Una idea en la que ha coincidido Rocío Monasterio, quien ha insistido en que "el domingo se les va a acabar el chollo porque la España silenciosa va a salir a hablar, y con sus votos, muchos se van a quedar perplejos, van a ver la reacción de la España callada, orgullosa, la España de la dignidad y de la libertad".

"Estamos a menos de siete días de dar un cambio brutal a la política española, somos el partido de la reacción", ha asegurado la candidata a presidir Madrid, quien ha advertido que "esta semana vais a ver cómo nos atacan, pero da igual, porque hemos venido a revertir la España que abrió Zapatero con sus leyes ideológicas y que se arrodilló ante los desleales al país". Una situación que "Rajoy no cambió pese a tener mayoría absoluta".

Por eso, ha reivindicado los escaños de Vox como "los escaños de la dignidad", al tiempo que ha recordado que "nosotros no somos violentos, nosotros no escracheamos a nadie, los violentos son otros, liderados por políticos como Colau o como Iglesias que lanzó a las hordas a la calle tras las elecciones andaluzas".

"Pues que se acostumbren", ha afirmado Monasterio, quien ha criticado la "inmigración ilegal, que es injusta para quien hace las cosas bien", el "adoctrinamiento a los niños en género" o el feminismo "cínico que no condena las 'manadas' o las violaciones cometidas por magrebíes" porque, además, "yo no necesito protección especial, no necesito que Pedro Sánchez, Rivera o mucho menos Carmen Calvo me protejan y me den un carné de feminista". Por contra, ha defendido la política de apoyo a la familia y a la maternidad.

"Vamos a sacar a Sánchez de La Moncloa, a los separatistas del poder y, con el apoyo de todos, vamos a dar a nuestros hijos una España unida, con libertad y con futuro", ha finalizado.

Por su parte, Jorge Cutillas ha defendido que el objetivo de la formación es "conseguir representación para recuperar las competencias en Sanidad, Justicia, Educación e Interior, porque, de otro modo, la igualdad no existe". Y, para La Rioja, "en lugar de lo que se ha aprobado ahora de más autogobierno, a lo que votaremos en contra", ha reclamado mejores infraestructuras, el AVE, más vuelos en el aeropuerto, impuestos simplificados o un plan de exportaciones para el vino y otras industrias riojanas, como la conservera.

"Queda mucho por decir, hacer y crecer. Queremos que los políticos sean más eficaces, que no se preocupen de más autogobierno, sino de lo que de verdad preocupa a la gente", ha asegurado Cutillas, quien ha lamentado que, en referencia al PP, "han gobernado con mayoría absoluta, sin hacer nada, y ahora nos copian". "No os dejeis engañar por las encuestas, por el voto útil o el voto del miedo, nosotros no claudicaremos", ha finalizado.