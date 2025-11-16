29.000 niños vacunados en África con Alianza para la Vacunación Infantil en la que participan 21 empresas de La Rioja

Preparación de la dosis de vacuna - ALIANZA PARA LA VACUNACIÓN INFANTIL

La Fundación "la Caixa", junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa desde 2008 en La Rioja la Alianza para la Vacunación Infantil.

Una iniciativa que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 28.725 niños en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas.

Conseguirlo ha sido posible gracias a las aportaciones de la Fundación "la Caixa", las donaciones realizadas por 21 empresas de La Rioja como parte de su responsabilidad social corporativa y a las aportaciones de ciudadanos solidarios.

A través de la fórmula matching fund, todas las donaciones recibidas se multiplican por cuatro. Así, con la fórmula 1*=*4, por cada euro donado, la Fundación "la Caixa" añade otro euro y la Fundación Gates añade dos euros más.

Las aportaciones que proceden del conjunto de España han permitido elevar la cifra a los 11,7 millones de niños vacunados en África. Una acción solidaria que, desde 2008, ha contado con la participación de 7.000 empresas de todo el territorio nacional.

En los últimos seis años, estos fondos conseguidos por la Fundación "la Caixa" han permitido financiar el 100 % del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25 % en Etiopía durante 2021 y 2022.