Luis Mayoral, cabeza de lista de VOX al Senado por La Rioja, ejerce su derecho a voto este 29N. - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El cabeza de lista de VOX al Senado por La Rioja, Luis Mayoral, ha animado este domingo "a todo el mundo" a votar "en un día importante, que llevamos esperando 8 años con muchas ganas".
Mayoral ha ejercido su derecho a voto pasadas las 10 horas de esta mañana, en el colegio electoral ubicado en el Polideportivo del CEIP Villa Patro, en el municipio de Lardero, en el que, desde primera hora, se está notando una gran afluencia de votantes.
Tras depositar sus sufragios en las urnas correspondientes, Mayoral se ha dirigido a los medios de comunicación para, en primer lugar, "dar las gracias a toda la gente que participa en un día tan importante como hoy".
Una jornada, ha añadido, "que llevamos 8 años esperando con muchas ganas" y ante la que ha insistido en "invitar a todo el mundo a que venga a votar, a que se haga partícipe de este gran cambio que va a suponer el día de hoy".