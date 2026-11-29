Javier Merino, cabeza de lista del PP al Senado por La Rioja, ejerce su derecho al voto. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Senado por La Rioja, Javier Merino, ha animado este domingo a votar en lo que ha calificado como "un día trascendental" en el que ha expresado su esperanza en que "sea por el bien de España y sobre todo, de La Rioja".

Merino ha ejercido su derecho a voto a las 9,30 horas de esta mañana, en el colegio electoral ubicado en el Polideportivo del CEIP Villa Patro, en el municipio de Lardero, en el que, desde primera hora, se está notando una gran afluencia de votantes.

Tras depositar sus sufragios en las urnas correspondientes, Merino ha afirmado a los medios de comunicación que "hoy es un día muy importante, y yo, desde aquí, quiero animar a todo el mundo, a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de La Rioja, a que vengan a los colegios electorales a votar".

"Hoy es un día muy, muy, muy transcendental, se puede cambiar la historia de nuestra democracia mejor. Y en ese sentido, me gustaría que fuera un gran día, un gran día de cambio y que todos lo podamos celebrar. Y que sea por el bien de España, pero sobre todo, por el bien de La Rioja", ha concluido el candidato 'popular'.