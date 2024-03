CERMI Rioja celebra el Día de la Mujer reivindicando que las mujeres de la discapacidad "nunca se queden atrás"

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de ONCE La Rioja ha acogido en su salón de actos, el Día Internacional de la Mujer organizado por el CERMI-La Rioja con presentación de la presidenta de CERMI-La Rioja, Manoli Muro, y la inauguración oficial de la directora ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero.

Manoli Muro ha dado las gracias por estar hoy "aquí juntos los colectivos de la discapacidad y las personas que hoy son protagonistas, las mujeres con discapacidad, que van a contar luego sus testimonios".

Se ha referido a que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer pero que han decidido celebrarlo este jueves porque el viernes había diferentes actos, agradeciendo a la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González y al presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz, que este acto se pudiera celebrar en este espacio.

Isabel Caballero, se ha referido a que es un honor estar en este acto -a través de Internet- y ha destacado, por un lado, los logros alcanzados, pero al mismo tiempo, los desafíos que quedan todavía por conquistar. Se ha referido a las 2.500.000 mujeres que forman parte de la discapacidad, para que "nunca se queden atrás".

Ha recordado que ya se ha conseguido que el Artículo 49 de la Constitución Española ha cambiado sus términos, y también se ha referido a la eliminación de la esterilización no forzada que "vulneraba claramente los derechos humanos de las mujeres con discapacidad".

Pero también ha nominado los retos todavía por conseguir, como la violencia machista, que afecta 10 %, como mínimo, a las mujeres con discapacidad, que es un porcentaje que se queda corto; el acceso a la Justicia que ahora mismo hay barreras físicas para acudir a la Justicia, o para participar en política y en la vida pública.

Por ello "el 8 de marzo nos invita a celebrar los logros conseguidos y al mismo tiempo reivindicar todos los asuntos que tenemos pendientes" y con un mismo fin, "para que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones".

A continuación, la moderadora del acto, Arantxa Alonso, responsable de la Oficina Inserta Empleo de Fundación ONCE en La Rioja, ha leído el 'Manifiesto CERMI Mujeres sobre el Día Internacional de la Mujer' y ha presentado los testimonios de cuatro mujeres con discapacidad: Encarna Domínguez, Elisa Morte, Laura Ortiz y Karina Lovelle.

Encarna Domínguez es una mujer con parálisis cerebral, y usuaria de Aspace Rioja, que trabaja en el Centro Especial de Empleo de Aspace-Rioja, responsable de Gestión de Datos. Elisa Morte trabajó 20 años en los informativos de RTVE a nivel territorial y actualmente ocupa plaza en el centro ocupacional de Salud Mental La Rioja.

Laura Ortiz, mujer con discapacidad visual, afiliada a la ONCE, tras ser Ingeniera Técnico agrícola y licenciada en enología, con una amplia trayectoria profesional como enóloga en una Bodega de Navarra y actualmente no trabaja como consecuencia de la discapacidad sobrevenida y finalmente, Karina Lovelle Mazzei con discapacidad desde hace 13 años, debido a cardiopatía y pérdida de audición total en oído derecho.

Nacida en Buenos Aires y residente en España desde hace 20 años, estudió Bachiller de Artes y ha trabajado en diversos lugares: hostelería, comercio, producción, cuidado de personas mayores y actualmente en búsqueda activa de empleo.

Todas ellas han expuesto sus problemáticas, unas vidas dedicadas a la superación, pero también con una vida con su desarrollo personal y el empoderamiento de todas las mujeres, porque sus testimonios han servido para conocer la realidad de estas mujeres, de las que entresacamos algunas de sus frases: "la edad es una forma de discriminarnos, porque ya no podemos acceder a un empleo", "la discriminación está en la capacidad mental", "muchas barreras nos ponen la administración porque si no tenemos un empleo ¿de qué vivimos?", "un subsidio que nos ayude a salir adelante", "una vida anterior, estándar, y una nueva vida que no es mala, pero es distinta", "buscar trabajo además, siendo mujer, es muy difícil", "como mujeres tenemos que demostrar y como mujeres discapacitadas, tenemos que demostrar un poco más", "en las redes sociales, algunos indican que no hay límites, los límites te los pones tú* es mentira, sí hay límites en la vida real siendo persona con discapacidad hay muchos más límites, y los que estamos aquí lo sabemos".