9J.- El PSOE trabajará para prorrogar los Fondos Europeos y pide al Gobierno riojano que "no proteste y ejecute"

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a Europa, César Luena, ha asegurado que su partido político trabajará para que los Fondos Europeos se prorroguen en el siguiente mandato "porque queremos que siga habiendo dinero para que la economía europea tenga capacidad de inversión pública y de gasto social".

Además, ha pedido de forma concreta al Gobierno de La Rioja, liderado por Gonzalo Capellán, que "no proteste y ejecute" dichos Fondos porque nuestra comunidad autónoma cuenta con 340 millones de euros "previstos y planificados para que sean inyectados directamente en la economía riojana, a pesar de que digan que no llegan".

César Luena ha realizado estas declaraciones frente a las obras del nuevo centro de salud de La Villanueva, financiada, entre otros, por estos Fondos Europeos.

"EL IMPULSOR FUE PEDRO SÁNCHEZ"

Como ha destacado "los Fondos Europeos fueron el gran hito de la legislatura pasada" y "el impulsor, quien lideró esa creación de Fondos, fue Pedro Sánchez".

Por tanto, ha indicado, "es a Sánchez a quien se le debe la creación de los Fondos porque fue quien lo propuso en el seno de la Comisión Europea".

Frente a ello -lamenta- "estuvo en contra el PP español, que no dejó de pisar Bruselas cada día que pudo para mostrar su negativa".

Pero estos fondos, indica el candidato, "le han venido a España muy bien porque solo hay que ver los datos económicos".

Como reconoce, esos datos también son "gracias a la dinámica y a la actividad económica nacional y a las decisiones del Gobierno pero es claro y notorio que los Fondos Europeos han contribuido a que la economía española vaya bien en términos de afiliación a la seguridad social, especialmente a las mujeres, en términos de creación de empleo y en términos de crecimiento del PIB".

Así -incide- "España fue el país que primero preparó el plan de recuperación, el que primero lo presentó y el que primero empezó a recibir las ayudas. Llevamos casi un 60% de ejecución".

340 MILLONES DE EUROS PARA LA RIOJA

"Y eso se ha notado también en La Rioja". En este sentido, César Luena ha querido recordar que nuestra comunidad autónoma cuenta con hasta "340 millones de euros previstos y planificados para inyectar directamente en la economía riojana".

"Lo vemos en este centro de salud de La Villanueva, con 7 millones y medio de euros, pero hay muchísimos más ejemplos. Numerosos centros de días en varias localidades, para mejora de regadíos, obras del Instituto Sagasta, la variante de Rincón de Soto, la estación enológica de Haro, campañas de promoción turística... nadie duda de que el impacto en La Rioja con el Gobierno anterior de Concha Andreu -que es cuando se gestionaron, se presentaron y empezaron a recibirse los fondos- es muy positivo".

En el caso de La Rioja, explica, "en la media de percepción de millones de euros por habitante, somos la primera comunidad de España en recibir Fondos Europeos, teniendo en cuenta que España es el país que mejor lo está haciendo en Europa, podríamos concluir que la mejor región europea en cuestión de los Fondos Europeos es La Rioja".

"DECISIONES IRRESPONSABLES"

Pero hoy -prosigue- "desayunamos con la resaca de las decisiones absolutamente irresponsables del Ayuntamiento de Logroño de bloquear el carril bici en Avenida de Portugal y, por tanto, de poner en riesgo la percepción de esos Fondos".

"Una irregularidad que ya está siendo investigada por el Gobierno de España, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea" pero también lanza una reflexión: "¿Merece la pena hacer lo que también está haciendo el Gobierno de La Rioja?. Decir que los Fondos no llegan, que no hay nada, cuando todo el mundo sabe que hay 340 millones de numerosos proyectos como los que acabo de describir más cuatro grandes proyectos insignias que todo el mundo conoce en relación a las cuestiones digitales, del vino o de la lengua".

"El Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán lleva ya un año en el poder y le pido que ejecute esos Fondos, que es lo que tiene que hacer" y "no caer en la dinámica y en la deriva del Ayuntamiento de Logroño porque entonces auguro que también al Gobierno de La Rioja se le investigará y se le mandarán expedientes de resolución y de investigación como le está pasando al Ayuntamiento".

Así las cosas, explica, "nos ha llevado un tiempo descubrir lo que estaba pasando con el carril bici de Avenida Portugal y ahora lo hemos descubierto, que hay irresponsabilidad e irregularidad, y que además tienen que actuar y corregir esa decisión. No sé si está pasando lo mismo en determinados Fondos de La Rioja pero no entiendo que digan que no llegan. Gobiernan ellos, por lo tanto, ellos son los responsables de que se ejecuten".

Con todo ello, ha finalizado el candidato, "los Fondos vinieron muy bien y vamos a pedir que se prorroguen para el siguiente mandato".