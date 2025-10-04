Abiertos al público seis puestos de castañas asadas en diferentes puntos de la ciudad

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha autorizado la instalación y puesta en marcha de seis puestos de venta de castañas asadas en diferentes lugares de la ciudad hasta el 15 de marzo de 2026.

Los puestos están ubicados en Vara de Rey, esquina con Gran Vía; Gran Vía, 57; Glorieta del Doctor Zubía, frente a Avenida de la Paz, 1-3; Plaza del Mercado; Gran Vía con la calle Daniel Trevijano; y Bretón de los Herreros.

La autorización de estas casetas, de hasta cuatro metros cuadrados cada una, conlleva también la obligación de las personas adjudicatarias de tomar las medidas necesarias para evitar que se ensucie la vía pública por su instalación y las zonas aledañas, conservándolas en perfectas condiciones, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública.

Las casetas garantizarán en todo momento el tránsito e itinerario peatonal en la zona en la que están instaladas, así como la seguridad del tráfico rodado, sin afectar a ningún tipo de señalización ni a la visibilidad de los pasos de peatones.