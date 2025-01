Abogada familia mujer asesinada en cajero en Logroño dice que "hay muchas cosas todavía" por esclarecer

"No se sabe realmente qué papel ha jugado su pareja o expareja", afirma, ya que no tiene constancia de que ninguno de los detenidos lo sea

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la familia de Carmen, la mujer asesinada el pasado 18 de octubre de 2024 en un cajero okupado de Logroño, ha afirmado este viernes, durante el minuto de silencio convocado en su recuerdo tras señalarse ayer este caso como de violencia de género, que "hay muchas cosas todavía" por esclarecer en el crimen.

Así, como ha dicho Henar Moreno en declaraciones a los medios de comunicación, "no se sabe realmente aún qué papel ha jugado su pareja o expareja" en el asesinato, ya que ha señalado que no tiene constancia de que ninguno de los tres detenidos en su momento por el caso lo sea o lo haya sido. Lo que sí ha confirmado es que la causa está en instrucción en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En primer lugar, Moreno ha hecho referencia a la presencia en la concentración de dos mujeres, María y Mónica, que han relatado a los periodistas algunas vivencias que tuvieron con Carmen en el albergue municipal para personas sin hogar, reseñando que "lo primero, la familia lo que quiere es agradecer a las dos personas que han comparecido".

"Porque, por un lado, parece ser que tienen conocimientos de algunos hechos, por lo tanto, se han ofrecido también para declarar en donde procede hacerlo, en sede judicial, y pediremos, por tanto, su comparecencia", ha avanzado la abogada, quien ha reiterado al respecto que "lo que venían a denunciar abruptamente, es una realidad que yo creo que la sociedad debe reivindicar que se recomponga".

En este sentido, "lo que no puede ser es que la lucha contra la violencia de género, la lucha por la igualdad real, se quede en minutos de silencio y en declaraciones de intenciones cuando ya han pasado las cosas".

"Es necesario -ha añadido- que apoyemos, que hubiéramos apoyado en su momento a la familia de Carmen, que buscaba recursos para ayudarle, para acompañarla a salir de un problema de adicción a las drogas y al alcohol, y que la convirtió en una persona muy diferente de la que era".

Por eso, a juicio de Moreno, "no podemos seguir pensando que esto ocurre en entornos marginales en los que a nosotros no nos va a pasar, forman parte de nuestra sociedad, son nuestros vecinos, son padres y madres de los compañeros de nuestros hijos, son mujeres que necesitan ayuda".

Las dos mujeres han explicado, entre otras cuestiones, que a Carmen no se le permitió en un momento dado permanecer en el albergue porque no podía estar en él con alcoho. Una situación ante la que la abogada ha incidido en que "el tema de los albergues, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, es algo que hay que abordar de una vez por todas".

"No puede ser que a las personas que son aún más vulnerables, las mujeres sin permiso de residencia, las mujeres adictas, las mujeres con enfermedad mental, sean excluidas de un servicio que las proteja. No se trata ahora solo de lamentar lo que ha pasado o de condenar lo que ha pasado, sino especialmente de recomponer y dotar a los servicios sociales de los medios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir", ha subrayado.

Y aunque ha explicado que "no nos constaba exactamente" la expulsión de Carmen del albergue, "sí sabíamos que dentro del albergue tenía problemas, lo han dicho también, ella intentaba salir, pero es muy complicado salir de un problema de adicción al alcohol y a las drogas, y por tanto el problema es que el albergue, y también se puede entender, no es un recurso real para ayudar a esa deshabituación, lo que se necesita es recursos diferenciados seguramente para apoyarlos".

DISCULPA.

Sobre la polémica surgida por la forma de comunicar que el asesinato de Carmen se clasificaba como de violencia de género antes a los medios de comunicación que a la propia familia, algo por lo que Delegación del Gobierno se disculpó más tarde, Moreno ha relatado que "es verdad que la delegada del Gobierno se ha entrevistado con la hija minutos antes de esta concentración, le ha pedido disculpas expresamente".

Pero, ha añadido, "es verdad que el documento en el juzgado sigue sin haber llegado a fecha de hoy, al 95% ya estábamos personados como acusación, por lo tanto se da por supuesto que era, pero efectivamente el informe definitivo de ADN en el juzgado todavía no se ha aportado".

"No se sabe realmente qué papel ha jugado su pareja o expareja. De los tres detenidos, que nosotros sepamos, no eran pareja ni expareja de Carmen. Por tanto, sabemos que hay más personas a las que hay que llamar, a una de ellas que sí que era su expareja en principio como testigo y a partir de ahí se delimitará las responsabilidades que pudiera haber", ha apuntado la abogada.

Henar Moreno ha especificado que, de estas tres personas relacionadas con el crimen, "dos de ellos están en prisión preventiva y otro, en libertad vigilada". "El presunto agresor son los dos que están en prisión, el autor material. El problema es que aquí hay más elementos, que eso es lo que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigar y a la justicia causar en su momento. Pero los autores materiales supuestamente son los que están en prisión", ha dicho.

Respecto a la confirmación de que se va a juzgar como un caso de violencia de género, que este mismo mediodía durante la concentración ha hecho la delegada del Gobierno, Moreno ha apuntado que "yo creo que ella no lo puede confirmar porque no le corresponde enjuiciar al Gobierno ni a la Delegación del Gobierno, sino el que le corresponde enjuiciar es a los juzgados y tribunales".

"En ese sentido -ha especificado- es verdad que lo único que habrá podido confirmar es que, en este momento, esta causa está bajo la instrucción del juzgado de violencia sobre la mujer. Luego de momento se está investigando por esa vía. Hay muchas cosas todavía, y para eso se practican las instrucciones, para intentar esclarecer todo lo que ha ocurrido".

Con todo, ha reconocido que "hay que entender" que los hijos de Carmen no tengan constancia de alguna de sus parejas o exparejas, "porque es verdad que ella vivía en un albergue, vivía en la calle y por lo tanto tienen conocimiento de algunas relaciones que ha tenido pero quizá no tengan de todas".

"La policía a nosotros no nos cuenta nada lógicamente y en el juzgado no consta nada más que las investigaciones que se vienen haciendo desde desde el momento en que estos hechos ocurrieron. Como lógicamente, no han dado los datos de filiación pues tampoco que yo sepa en el juzgado las personas detenidas no tienen denuncia contra Carmen. No se más y queda mucho por avanzar", ha concluido Henar Moreno.