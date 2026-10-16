Abonados 11,26 millones en anticipos de las ayudas de la Solicitud Única de la PAC 2026 a 3.329 agricultores y ganaderos

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha realizado hoy, día 16, el abono de un total de 11.262.078,92 euros correspondientes al anticipo del 75 % de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2026, que recibirán 3.329 agricultores y ganaderos riojanos que presentaron la Solicitud Única.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería hace efectivo este pago en el primer día del plazo oficial establecido para iniciar este procedimiento. Del total del importe abonado, 8,71 millones corresponden a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), 2,25 millones al pago redistributivo (PCR) y el resto al complemento de jóvenes (PCJ).

Por otro lado, está previsto que a finales de este mes de octubre se proceda al abono del 75 % de las ayudas correspondientes a los ecorregímenes, las ayudas asociadas a la producción (en el caso de las ganaderas solo vacuno de leche y ovino-caprino sin pastos).

El 25 % restante de las ayudas, así como los pagos a los expedientes y líneas sin anticipo, se abonará entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, conforme al calendario comunitario establecido, hasta alcanzar los mas de 31 millones de euros que reciben cada año los agricultores y ganaderos riojanos.