La Academia Riojana de Gastronomía solicita una calle para el cocinero Lorenzo Cañas

Archivo - El cocinero Lorenzo Cañas - RAQUEL MANZANARES TEL.630202852 - Archivo

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia Riojana de Gastronomía ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Logroño la denominación de una calle de la ciudad en honor al cocinero Lorenzo Cañas Metola en reconocimiento a su trayectoria profesional de excelencia, su indiscutible arraigo local y su decisiva contribución a la dignificación y proyección del hecho gastronómico como manifestación artística, económica y social.

Sería la primera figura relevante del sector gastronómico que la ciudad de Logroño incorpore a su nomenclátor callejero; un justo reconocimiento a la importancia que ha adquirido la gastronomía como sector estratégico para la imagen que proyecta la ciudad hacia el exterior como destino gastronómico de referencia.

Lorenzo Cañas Metola (Logroño 1947) es una de las figuras "más destacadas e influyentes de la gastronomía española contemporánea", tal como señalaba el Premio Nacional de Gastronomía que recibió en 2019 por "una trayectoria de más de seis décadas dedicadas a la excelencia culinaria".

Nacido en el seno de una familia riojana con profunda tradición hostelera, inició su trayectoria profesional a muy temprana edad y destacó desde joven por su creatividad, respeto al producto y defensa de la identidad culinaria riojana, cuyo recetario modernizó.

En 1971 abrió su primer restaurante y una década después dio vida en el Palacio del Marqués de Covarrubias al mítico restaurante La Merced, donde consolidó un espacio gastronómico de referencia nacional que contribuyó de forma decisiva a la modernización de la gastronomía riojana y a la difusión de los valores culturales y culinarios de La Rioja a nivel nacional e internacional.

Considera, por tanto, la Academia Riojana de Gastronomía que dedicar una vía pública a Lorenzo Cañas permitirá posicionar a Logroño como una ciudad comprometida con la puesta en valor de sus referentes contemporáneos y alineada con las tendencias de reconocimiento cultural de la gastronomía impulsadas en el ámbito europeo.

Un ejemplo de esta tendencia institucional hacia la integración de la gastronomía en el concepto amplio de cultura europea, en la que confluyen elementos tradicionales, creativos y económicos, es la reciente iniciativa de Dinamarca, que ha promovido el reconocimiento en el ámbito europeo de una concepción de la cocina como expresión cultural integral, articulada en torno a valores como la sostenibilidad, el producto local y la identidad territorial.