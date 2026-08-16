La accesibilidad de la oferta turística en La Rioja se sitúa en el 6,3, según un informe

Archivo - Las barreras impiden el acceso a unas vacaciones - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La accesibilidad de los alojamientos turísticos en La Rioja se sitúa en un 6,3 sobre 10, según el informe 'Viajar con movilidad reducida', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios.

El informe, ha indicado la Fundación Mutua de Propietarios, "pone de manifiesto el elevado grado de insatisfacción que genera esta situación", así como "los problemas que ocasiona a los más de 15.800 riojanos movilidad reducida 1".

Señala que el dieciséis por ciento de este colectivo termina por renunciar a viajar en sus vacaciones por esta causa.

El estudio, que analiza cómo afrontan las personas con movilidad reducida el periodo vacacional, apunta a que el 85 por ciento de los riojanos afirma haber detectado barreras arquitectónicas durante sus viajes, por lo que un 93 por ciento considera insuficiente la oferta de turismo accesible.

"Cada escalera, ascensor pequeño o puerta pesada pueden implicar que las vacaciones dejen de ser un momento de disfrute para convertirse en una constante carrera de obstáculos", ha indicado Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

En este marco, los hoteles y hostales se sitúan como las opciones de alojamiento con mayores garantías de accesibilidad para los riojanos, con una puntuación media de 3,8 sobre 4, muy por delante de los campings y bungalows, que apenas alcanzan un 1,5 sobre 4.

En el punto medio se sitúan los apartamentos turísticos (2,9) y las casas rurales y albergues (1,8). En el extremo opuesto se sitúan los destinos de naturaleza, que obtienen la puntuación más baja (1,5 sobre 5), "lo que evidencia que, fuera del binomio hotel-ciudad, la accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente".

Según el informe, un 65 por ciento de las personas con movilidad reducida considera que la sociedad es poco o nada consciente de las dificultades relacionadas con las barreras arquitectónicas que deben afrontar durante sus vacaciones.

"Un entorno plenamente accesible aporta tranquilidad, autonomía y, por tanto, disfrute. Como sociedad, debemos marcarnos como reto que cualquier persona pueda elegir libremente dónde pasar sus vacaciones, porque el descanso solo es posible cuando existe la certeza de poder disfrutarlo en libertad", ha concluído Pallàs.