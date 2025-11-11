'Actual 2026' suma a los tradicionales 'Vermú Toreros', 'Cafés Cantantes', concierto en el 'Würth' y un 'Coffe Party'

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del festival 'Actual', que se desarrollará en Logroño del 2 al 6 de enero, sumará a los tradiciones 'Vermú Toreros', 'Cafés Cantantes', 'Actual Urbano', 'Actual Dj', los conciertos más rockeros de la Sala Fundición o la 'Guerra de Bandas, iniciativas más novedosas como un 'Coffe Party Actual', que se desarrollará entre las 10,30 y las 12,00 horas en 'Wine Fandango', y un concierto en el Museo Würth. Además, propone para los jóvenes, de entre 14 y 30 años, el 'Laboratorio Actual'.

Una amplia programación que completa los 'Grandes conciertos' del festival, que se dieron a conocer la semana pasada, y que cuenta, entre otros, con 'Siloé', Carlos Ares, 'Lagartija Nick', 'Love of lesbian', 'Elyella', o Santiago Auserón -este último en Riojafórum'-, que ha sido presentada por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y el organizador de la Guerra de Bandas, Enrique Cabezón. Precisamente, han destacado que para estos grandes conciertos "quedarán como 500 entradas".

En cuanto a lo dado a conocer esta mañana, Iturriaga ha ido desgranando la programación, comenzando con la novedad que supone el 'Coffe Party Actual', en el 'Wine Fandango', que viene a sustituir en ese espacio a 'Los Matinales con Estrella', entendiendo que "a la hora del vermú hay bastante propuesta'. De ahí, que se haya optado por sesiones de Dj, entre las 10,30 y las 12,00 horas, mientras se toma un café, y para lo que se contará el 2 de enero con 'Vinila Von Bismark', y el 3 con 'Martista'. La entrada es gratuita, hasta completar aforo.

Bodegas Franco-Española sigue siendo el escenario de 'Los Vermú Toreros', desde las 13,30 horas, al precio de 16 euros. Se han programado cuatro sesiones; el 2 de enero con 'Micelio Eléctrico' y Nat Simóns; el 3 con 'Vivace' y 'Gitano de Palo'; el 4 de enero será el turno de 'El pájaro volador' y 'Los Mejillones Tigre'; cerrando el 5 de enero con 'Ombligo' y 'Dulzaro'.

Por su parte, Museo Würth acogerá el 3 de enero las actuaciones de Lorena Margalló y 'Folktronic', a partir de las 12,30 horas, y al precio de euros.

En el caso del 'Café Cantante', en el 'Círculo Logroñés', al precio de 10 euros, se han programado tres conciertos, desde las 17,00 horas, todos protagonizados por mujeres. El primero, el 2 de enero con 'Ede', que dará paso a 'Verde Prato', y cierra el domingo 4 de enero 'Maika Makovski'.

El 'Actual Urbano', que se desarrollará en 'La Gota de Leche', el sábado 3 de enero y el domingo 4 de enero, al precio de 6 euros -con un 2X1 en caso de contar con el Carné Joven-, contará con dos actuaciones cada día, a las 19,00 horas. El primer día, será el turno de 'KFS&Ochoa' y 'La Furia', y el segundo con 'Estrés' y Laura Sam.

El rock tendrá su espacio en la sala 'Fundición', el lunes 5 de enero a las 21,30 horas, con Ana Curra', al precio en anticipada de 20 euros y 22 en taquilla, y un día después, a 25 en anticipada y 30 en taquilla, pero a las 20,00 horas con 'Colectivo Panamera'.

'Actual Dj', en el 'Maldeamores Club', con entrada gratuita, desde las 01,00 horas, contará con Lazy Sunday, 'Ipu Dj', y 'From Disco to Cisco', el 2, 3 y 5 de enero, respectivamente.

GUERRA DE BANDAS

Por su parte, Enrique Cabezón ha dado a conocer los semifinalistas de la 'Guerra de Bandas', a las que se han presentado 131 propuestas. Al final, el jurado de expertos, ha determinado que actúen entre el 3 y el 4 de enero, a partir de las 19,00 horas, Clara Olóndriz, 'Chicarela', 'Dj Moderno Live', Fabio Laseca, 'Gargantúa', 'Homesick', John Dealer&The Coconuts', 'The Tragic Company' y 'Tribu'.

El día de la final, actuarán como invitados 'Los Zigalas'. El premio para el ganador son 2.500 euros, así como ser el primer grupo que actuará en el 'Escenario UNIR' de la edición de 2027. Además, se otorgan accésit, así como un premio de 300 euros que determina el público.

LABORATORIO ACTUAL

A continuación, ha tomado la palabra Alcaide para dar a conocer el 'Laboratorio Actual', que se desarrollará en el IRJ, del viernes 2 al domingo 4 de enero, para jóvenes de entre 14 y 30 años, "un programa de formación musical gratuito organizado por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y FeelSing". Es gratuito.

Ha explicado, que en talleres de 25 plazas, está destinado a jóvenes que "quieran empezar a introducirse en el mundo de la música o que cuenten con nociones básicas y quieran seguir aprendiendo".

La programación incluirá talleres prácticos de introducción al DJing, producción musical, montaje de escenarios, entre otros, además de ponencias y tertulias inspiradoras con profesionales en activo y un tardeo final con música en directo y sorteos.

Laboratorio Actual nace con el objetivo de acercar la música y todas las posibilidades que ofrece a la juventud riojana, brindando herramientas prácticas, experiencias reales y un entorno colaborativo donde compartir inquietudes, descubrir vocaciones y conectar con la comunidad profesional.