La Acusación Particular sostiene que hay más implicados en el crimen de Cuzcurrita: "Hay encubridores de libro"

García-Montes cree que "engrilletaron a Guillermo por delante para torturarle y que les dijera dónde estaba el dinero"

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

El abogado, Marcos García-Montes , encargado de ejercer la Acusación Particular en el crimen del hostelero de Cuzcurrita -hallado muerto en su domicilio el 2 de mayo de 2023- considera que en este hecho "hay encubridores de libro" a pesar de que "la Fiscalía y el Juzgado no quiera verlo".

Aún así -ha indicado- "se va a ver porque se va a incoar un nuevo procedimiento en Haro con acciones judiciales" contra cinco personas, entre ellas la pareja y la hermana de ambos acusados, "que aparecen en el procedimiento y que tienen mucho que ver". En concreto se ha pedido en las conclusiones finales que se deduzca testimonio contra estas cinco personas por falsedad en el juicio.

García-Montes -que defiende los intereses de la hija de Guillermo, Yolanda Castillo- también ha querido dejar patente en su última intervención en el juicio "el ensañamiento y la vulnerabilidad de la víctima por su edad, ya que tenía 78 años en el momento del crimen, y fue atacada por dos personas". Por todo ello solicita para los dos acusados la prisión permanente revisable.

"HAY ALEVOSÍA, HAY EMBOSCADA... ENGAÑARON A GUILLERMO"

En su intervención ante el jurado popular, el abogado sostiene que los dos acusados "iban a matar y a robar a Guillermo" para eso "llevaban guantes y esposas, eligieron un lugar y la hora...". Además, se pregunta: "¿Cómo sabían que ese día, su hija Yolanda, se fue antes de casa de su padre?. Hay alevosía, hay emboscada... engañaron a Guillermo".

Ha sido muy crítico con el análisis mostrado por la Guardia Civil y destaca "la mayoría de las interlocuciones entre los acusados, a altas horas de la madrugada, y con duraciones muy largas, en las que se detalla un plan". Los posicionamientos telefónicos "están y aparecen llamadas de otras personas que también tendrían algo que decir".

DESAMPARO

Sobre la noche de los hechos, García-Montes indica que "está claro el desamparo de Guillermo, estaba desvalido porque acababa de tomar su medicación. Queda clara también la sorpresa, porque la víctima abrió la puerta y le pegaron inmediatamente. Hay tres tipos de alevosía que no tienen que ver nada con la situación de vulnerabilidad".

Para la Acusación Particular, "los dos autores de la muerte y asesinato de Guillermo elaboraron un plan a modo de coartada". También en sus conclusiones finales suprimen un párrafo en referente al delito de organización criminal con el agravante de armas o instrumentos peligrosos.

Para el abogado, "se ideó el crimen, se buscó la hora y el lugar, luego van a casa de un 'amiguete' -en referencia a la visita a un domicilio de Lardero tras los hechos-, se lavan, hacen desaparecer las prendas... parece que la Fiscalía y el juzgado no quieren verlo pero hay más personas que deberían estar sentadas donde los acusados".

También ha querido explicar al jurado que los dos acusados "no son drogodependientes" a pesar de "la cantidad de sustancias que indican que consumieron aquella noche. No sale en los análisis, no está acreditado ni tampoco se ha pedido que se ingresen en programas de rehabilitación".

Finalmente, ha cuestionado el trabajo de la Guardia Civil porque trabajaron de forma "inductiva" no "deductiva". Es decir, solo se han investigado a estas dos personas "aunque haya posibles cómplices". El crimen fue "planeado" y hay "cooperadores necesarios".

Además, y sobre el uso de las esposas, explica que "se le engrilletó por delante para torturarle y que dijeran dónde estaba el dinero".

"SI NO LO HUBIERAN HECHO ESE DÍA, LO HUBIERAN HECHO OTRO"

También ha presentado sus conclusiones finales la abogada del hijo de Guillermo, Gracia Castro, -que también actúa como Acusación Particular-. Como ha indicado "las pruebas hablan por sí solas" y sobre todo las "contradicciones" de los dos acusados y deja claro: "Si no lo hubieran hecho ese día, lo hubieran hecho otro".

"Era algo premeditado". Pide también la aplicación de la Prisión Permanente Revisable por la vulnerabilidad de la víctima.

Dirigiéndose al jurado popular, la abogada ha expresado que "los acusados solo tienen como pruebas sus contradicciones". Dice uno de ellos, en concreto, A.D.G., quien sostiene que no entró al inmueble, que se quedó en el coche todo el rato mientras esperaba que C.S.R. "pedía dinero a Guillermo.

También dice que "se enfadó porque tardaba mucho" pero en ese tiempo, "ni se le ocurrió ni mirar la hora, ni entretenerse con el móvil o llamar al otro acusado para ver qué estaba haciendo".

"No se le pasó por la cabeza coger el móvil porque lo tuvo apagado desde las 21,00 del 1 de mayo a las 09,00 del 2 de mayo, una práctica muy habitual entre este tipo de delincuentes".

Además comenta que, tras los hechos, C.S.R. "le dio 150 euros "solo por esperar" cuando dijo que "iba bien de dinero" por una herencia recibida, algo que fue desmentido por la hermana en sesión judicial ya que dijo que renunció a dicha herencia y que era ella quien le gestionaba el dinero.

COAUTORÍA "EVIDENTE"

Castro asegura que la coautoría es "evidente" una sola persona "no hubiera podido hacerlo". Y destaca que la víctima: "Abrió a sus verdugos, somnoliento y desorientado. No pudo defenderse".

Por otra parte, también ha desmontando la declaración de C.S.R. -quien conocía a la víctima y asegura que intentó defender a Guillermo tras los golpes. "Dijo que fueron juntos a pedir dinero y que en un momento dado A.D.G. se abalanzó contra el hostelero. Dice que intentó separarles pero luego también asegura que le tenía miedo a pesar de que, después, pasó toda la noche con él".

También ha querido dejar claro que C.S.R. "no intentó defender a la víctima, a quien conocía desde pequeño. Podría haber ido a la Policía o parar la pelea... tampoco se interesó por el estado de Guillermo. Ha quedado claro este hecho porque si Guillermo siguiera vivo lo podría identificar y lo podría denunciar".

Centrada en la declaración de C.S.R., la abogada se pregunta también "¿Por qué dice que A.D.G. se abalanzó contra la víctima y con tanto ensañamiento si no la conocía de nada?. Si el fin era robar podría haberlo hecho sin provocar un mal mayor. Simplemente con encerrarle o amenazarle hubiera valido".

"Hay numerosas contradicciones -prosigue- aprovecharon la nocturnidad, que Guillermo vivía solo... Sabían cómo hacerlo, llevaron guantes y grilletes e intaron comprar una pistola un mes antes. Sabía con quién ir, con una persona experta en robos con violencia e intimidación. Ambos tienen un pasado delictivo importante".

También hay contradicciones en "el recorrido y el trayecto de vuelta de Cuzcurrita a Logroño. Se limpiaron y se cambiaron de ropa a pesar de que ellos lo nieguen".

Considera que C.S.R. "por su relación personal con la víctima, debía asegurarse que Guillermo no viviera". Destaca la vulnerabilidad de la víctima, por la edad y los antecedentes médicos, siendo aplicable la prisión permanente revisable.

Finalmente, y sobre la drogodependencia que alegan los acusados para evitar una pena mayor, la abogada quiere dejar claro que "ejecutaron el crimen plenamente conscientes y con medidas de seguridad". Además, "condujeron perfectamente, sabiendo a dónde iban. Con la dosis que decían que llevaban encima no hubieran podido cometer el crimen".