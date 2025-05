Un acusado del crimen Viniegra culpa al deudor de disparar "después me dejaron ahí el muerto y que me buscara la vida"

Arrojó el cuerpo en la sima porque "me obligaron. Me amenazaron. Preferiría estar donde está (la víctima) que en donde estoy yo"

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

Los dos hombres acusados por el crimen de Viniegra -ocurrido en agosto de 2022 por una deuda de drogas- se han inculpado entre ellos de dar el disparo en la nuca a la víctima en el cruce de Villoslada. En concreto, I.Z.A., ha sostenido que él "no ha ayudado a nadie a matar a nadie. Ni siquiera conocía a la víctima, no tenía motivos para matarla".

Sí que reconoce que, posteriormente, le ayudó "a cargar el cadáver por miedo porque vi lo que vi, que J.A.G. le había matado y me obligó". Es más -prosigue-: "Lo matan, me dejan ahí el muerto y ¡hala!... que me buscara la vida. Yo jamás pensé que iba a pasar algo así".

Tras estos hechos -ha dicho- "me ha cambiado la vida. Yo antes tenía todo tenía trabajo, tenía novia... ahora no tengo nada. Preferiría estar donde está (la víctima) que en donde estoy yo".

Este jueves ha continuado el juicio contra tres personas acusadas de asesinar a un hombre de 45 años por una deuda relacionada con el mundo de las drogas y arrojar su cadáver después en una sima en Viniegra de más de 56 metros de profundidad.

Por estos hechos, la Fiscal solicita 24 años de prisión para cada uno de ellos por el delito de asesinato e incluye un año y medio más por tenencia ilícita de armas. Sobre la tercera acusada, pareja sentimental de J.A.G., ambos acusados han confirmado en sus declaraciones que "estaba en el coche cuando sucedieron los hechos".

"IBA A IR AL CUARTEL DE TORRECILLA A CONTARLO TODO"

En su declaración ante el Juez, I.Z.A. -amigo del deudor- ha aprovechado para indicar al jurado popular que puede haber incurrido en alguna contracción previa porque J.A.G. "me tenía amenazado de muerte, a mí y a mi familia". "Yo estaba aterrorizado. Yo no tenía nada que ver con la deuda ni nada. Y me dejaron el cuerpo en Viniegra. Me amenazó, me coaccionó y me obligó a arrojarlo en la sima".

Explica, además, que no llamó a la Policía tras los hechos porque "estaba coaccionado". Después de arrojarlo en la sima y tirar sus cosas personales "sí que iba a ir al cuartel de Torrecilla a contarlo todo. Pero me detuvieron antes".

LA CITA ERA PARA QUE ME DIERA DROGA "NO PARA QUE YO LE PAGARA NADA"

En su versión de los hechos, completamente diferente a la presentada minutos antes por el deudor, este acusado, I.Z.A., sostiene que la noche de los hechos, el 9 de agosto de 2022, quedó con J.A.G. en el cruce de Villoslada para que le diera droga. "Es mentira que quedásemos para que yo le pagara ninguna deuda (como había indicado J.A.G.)".

"Nosotros habíamos quedado en aquel cruce de Villoslada, como solíamos hacer otras veces, para que me subiera droga porque era mi camello. No para que yo le pagara nada. Es más yo ni le debo dinero, ni tenía dinero para darle".

Así -explica- cuando llegué al cruce de Villoslada "vi a dos personas -al otro acusado y a la víctima- y me lo presentó". Después -afirma- el otro acusado "fue a su coche, al asiento del copiloto -donde presuntamente estaba la tercera acusada y pareja sentimental- volvió y a los tres minutos le pegó (a la víctima) un tiro por la espalda. No hubo ninguna conversación". Después me dijo que le tenía que ayudar "pero yo no planee nada".

LA DEUDA

También asegura que el deudor le dijo que debía a la víctima "más de 16.000 euros" mientras que el otro acusado ha manifestado que "solo eran 4.500 euros".

Afirma que aunque en su declaración, J.A.G. hubiera dicho que no "a mí sí que me manifestó que estaba muy tenso y muy nervioso por esta deuda" porque la víctima "estaba muy insistente en cobrarla" y finalmente "se lo quitó de en medio pegándole un tiro".