El acusado por presuntamente envenenar a su cuidador reitera su inocencia: "No le he hecho daño, le cuidaba muchísimo"

El Fiscal ha solicitado también añadir la nulidad del testamento de fecha de 17 de julio de 2020



LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado por envenenar presuntamente a su cuidador en agosto de 2020 con líquido desatascador ha tomado la palabra en el último día del juicio asegurando que se siente "inocente". "Yo no le hice daño, le cuidaba con toda mi amabilidad y muchísimo".

El procesado, que ha roto a llorar en su declaración que apenas ha durado varios minutos, ha querido utilizar su último turno para defender y reafirmar su inocencia. "Él (en referencia al anciano) se veía solo, me tenía solo a mí".

"Estábamos mucho tiempo juntos y yo no lo maté, yo no le daba desatascador".

Sobre su situación actual, indica, "llevo tres años con pastillas, mi familia y mi mujer lo están pasando muy mal. Y yo no puedo más. Me siento inocente por mí aunque algunas personas no me creen. Yo no le hice nada a este señor. Lo siento".

Así ha terminado la sexta sesión del juicio contra A.V.M, de 46 años y sin antecedentes penales, que se celebra por jurado popular ante un delito de asesinato con alevosía, al envenenar presuntamente -en agosto de 2020- a la persona que cuidaba, un hombre impedido de 82 años, con un líquido desatascador. Además, el Fiscal le reclama una indemnización de 300.000 euros.

En la sesión de este lunes, además, el Fiscal ha solicitado también añadir la nulidad del testamento de fecha de 17 de julio de 2020.

LOS HECHOS

El fiscal pide 23 años de cárcel para A.V.M., de 46 años, sin antecedentes penales, por un delito de asesinato con alevosía, al matar a la persona que cuidaba, un hombre impedido de 82 años, con un liquido desatascador. Además, le reclama una indemnización de 300.000 euros.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado entró en contacto con la víctima, J.V.L., cuando le alquiló una plaza de garaje y un trastero de su propiedad en la calle Beratúa de la ciudad de Logroño. Poco después el acusado comenzó a ejercer funciones de asistencia a J.V.L., en un principio sólo durante el día y con posterioridad llegando a pernoctar el domicilio de la víctima, debido a que éste sufrió un ictus.

Tres días después de salir del hospital, el acusado acompañó a la víctima a una notaría, donde éste último "otorgó testamento instituyendo heredero al acusado con la obligación de prestarle asistencia y cuidados hasta su fallecimiento". Dicho testamento revocaba otro en el que instituía como herederos, por mitad e iguales partes, a sus sobrinos.

Posteriormente, el 4 de agosto de 2020, y siempre según el escrito del fiscal, el acusado acudió al establecimiento de productos de fontanería donde compró un producto desatascador profesional. Esa misma noche, administró a la víctima el medicamento Noctamid, "en cantidad ligeramente superior al rango terapéutico, para provocarle somnolencia, y hallándose en ese estado, que le impedía defenderse, el acusado le hizo ingerir parte del producto desatascador mencionado anteriormente, con el propósito de causarle la muerte y poder heredar sus bienes".

Transcurrido un cierto tiempo desde dicha ingesta, el acusado llamó al servicio de emergencias SOS Rioja. La víctima falleció a las 07,50 horas del mismo día en el hospital siendo la causa inmediata de la muerte "fallo multiorgánico secundario a perforación gástrica y la causa inicial o fundamental perforación gástrica por ingesta de producto químico ácido".