La ADER ha abonado casi el 18% de las ayudas del Plan de Reactivación y del Plan de Rescate

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha abonado el 17,8 por ciento de las ayudas del Plan de Reactivación y del Plan de Rescate. Ello ha conllevado ayudas de 11 millones de euros a más de 3000 empresas y autónomos, según ha destacado el gerente de la entidad, Fernando San José.

En comparecencia de prensa, ha apuntado que ha habido algunos factores que "han dificultado" mayor celeridad en el abono de más ayudas, pero ha resaltado que "mantenemos como prioridad canalizar cuánto ante la inyección económica que necesita el tejido empresarial".

San José ha apuntado que la ADER ha recibido 18.748 expedientes de ayuda a ambos Planes puestos en marcha por el Gobierno, y que están dotados con 59,4 millones euros. Una "importante" dotación presupuestaria que "busca proteger y preservar la economía, y apoyar al tejido productivo", sobre todo en esta época de pandemia.

El gerente de ADER ha admitido que la labor está siendo "compleja" dada el volumen de solicitudes recibidas, que ha propiciado el refuerzo del personal de la agencia, con 70 contratos nuevos y 14 funcionarios de otras áreas que han pasado de forma temporal a este servicio, que en la actualidad cuenta en total con 114 personas.

Ha recordado que el Plan de Reactivación Económico contó en un primer momento con 34,3 millones de euros, a los que se añadieron otros 10. Ha propiciado 14.340 expedientes por parte de 9.978 empresas y autónomos.

Por su parte, el Plan de Rescate contaba con 8,5 millones de euros iniciales, a los que se añadieron otros 6,5 millones. 4.138 expedientes de ayuda se han recibido al mismo para 4.111 empresas.

En total, para los 59,4 millones de euros de ambos planes, se están gestionando 18.478 expedientes, una cifra que "multiplica por mas de diez, la media de expedientes que tenía otros años la ADER, 1.915". En este sentido, ha destacado que "uno de cada tres autónomos riojanos ha solicitado ayudas de la ADER".

En este punto, San José ha resaltado que desde su entidad "teníamos el objetivo de abonar las ayudas en el menor tiempo posible, e ir tramitando el máximo de expedientes antes del 15 de enero". Ha señalado que se han tramitado 8.008 expedientes, un 43,3 por ciento, de los que el 17,8 por ciento se han abonado, mientras hay otro 8,2 por ciento pendiente de abono. En fase de estudio se encuentran un 56,7 por ciento de las solicitudes.

San José ha indicado que "no son los porcentajes máximos que pretendíamos, pero no vamos a decaer en llevarlo a cabo", para a continuación señalar que factores como que no estén aprobados los presupuestos de 2021 o que se hayan concentrado el mayor número de solicitudes en el cierre del periodo de admisión, haya conllevado que no se hayan podido aprobar más expedientes.