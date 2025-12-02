ADER destina casi 195.000 euros para ampliar la convocatoria 2024 de ayudas a digitalización e impulso de industria 4.0

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ADER ha informado este martes de la aprobación de un gasto extraordinario de 194.735,69 euros para la ampliación del crédito de la convocatoria 2024 de las subvenciones destinadas al Programa de Estructuras y Sistemas TIC para la digitalización y hacia la industria 4.0 -Programa Digitalización en el ámbito empresarial-.

El importe de la convocatoria, que está cofinanciada con fondos FEDER, asciende así a una cuantía total de 2.994.735,69 euros. En julio de este año 2025, el Consejo de Gobierno autorizó una primera ampliación de 1,8 millones de euros que se agregó a la dotación inicial de 1 millón de euros, convocada durante 2024 y cuyo plazo para la presentación de solicitudes expiró el pasado 28 de febrero.

El Ejecutivo autonómico refuerza esta línea de subvenciones, una vez que el tejido empresarial de la región ha agotado el crédito disponible, con una partida extraordinaria que permitirá la concesión de los expedientes aprobados y contribuirá a reforzar la estrategia de digitalización de empresas, que también cuenta con el Cheque de Digitalización, una línea adicional ya convocada y que está dotada con otro millón de euros.

En el contexto de esta línea, se han presentado 67 proyectos de digitalización de alto valor, con una inversión aprobada de 10.655.000 euros.

Esta línea incentiva a las empresas riojanas para que implementen herramientas y sistemas TIC de Alto Valor para su digitalización, tanto industrial como en la gestión, así como actuaciones en Industria 4.0, con el objetivo de que exista un salto cualitativo en los procesos empresariales.

Pueden ser proyectos de transversalidad TIC, proyectos de aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y proyectos de aplicación de tecnologías Industria 4.0.

En este sentido, son subvencionables los costes de los nuevos elementos activos materiales e inmateriales, programas informáticos, sistemas, hardware-redes, instalaciones, equipos, dispositivos, instrumental, líneas piloto o maquinaria; y los servicios de consultoría experta externa, comprendiendo servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia, formación y coach necesarios para el desarrollo de las actuaciones previstas.

La subvención puede alcanzar el 40%, acogiéndose al régimen de minimis, para proyectos superiores a 50.000 euros.