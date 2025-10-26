ADER seleccionará a 16 empresas agroalimentarias de La Rioja para participar en un stand agrupado en la Feria SIAL

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, visita a las empresas riojanas participantes en el Salón Internacional de la Agroalimentación (SIAL - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Económico (ADER) seleccionará a un máximo de dieciséis empresas del sector agroalimentario riojano para acompañar a la agencia en el stand agrupado 'La Rioja' en la próxima edición de la Feria Sial, en París, entre el 17 y el 21 de octubre de 2026.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, uno de sus objetivos estratégicos y, por ende, de la ADER, es promover la internacionalización de las empresas.

En este sentido, y en el marco de sus actuaciones, se complementará el Programa Estratégico de Comercio Exterior de ayudas para la acción exterior con acciones puntuales que favorezcan la consolidación y presencia de las empresas riojanas en determinados mercados de vital importancia para el crecimiento económico de La Rioja, como es este caso.

Podrán presentar solicitudes, hasta las 14,00 horas del próximo 7 de noviembre, las empresas que pertenezcan a la cadena de valor del sector agroalimentario riojano y desarrollen en La Rioja actividades de transformación, fabricación, producción, así como de comercio al por mayor y de servicios.

Se incluyen los sectores de pastas, arroces y cereales; conservas de fruta, verdura, aceitunas y encurtidos; platos preparados y sopas; salsas y condimentos; frutas y hortalizas deshidratadas, frutos secos; aceites y grasas.

También, productos de confitería y snacks; condimentos, ingredientes y aditivos alimenticios; y carne fresca (todo tipo de carnes, carne aviar, carne de caza).

Junto a estos, carne procesada, embutidos y jamones; y condimentos, ingredientes para la industria cárnica. Las solicitudes se formalizarán obligatoriamente de manera telemática a través de la sede electrónica de la ADER.

La participación en la feria se materializará en el Hall 2 FINE FOOD y en el Hall 6 MEAT, con el fin de dar a conocer la marca Rioja y ofrecer una imagen agrupada, profesional y atractiva del sector agroalimentario riojano en la feria.

También, facilitar que las empresas riojanas puedan hacer una prospección del mercado para conocer la situación del sector agroalimentario a nivel internacional.

Se unen brindar apoyo institucional al sector agroalimentario en su desarrollo internacional; e identificar oportunidades de negocio y facilitar que las empresas riojanas establezcan contactos con clientes actuales o potenciales.

La trigésimo primera edición de Sial tendrá lugar en el recinto ferial Parc d'Expositions, París Nord Villepinte, en París, entre el 17 y el 21 de octubre de 2026. Es "la cita mundial más importante del sector agroalimentario". Se celebra en París con una periodicidad bianual y está dirigida a un público exclusivamente profesional.

IMPORTANCIA DE MERCADO FRANCÉS

A la última feria, celebrada en 2024, acudieron 7.500 expositores de más de 130 países y 265.000 visitantes profesionales de la industria agroalimentaria. Un 85 por ciento procede de fuera de Francia, acentuando el fuerte carácter internacional de la feria.

El mercado francés, ha dicho el Ejecutivo, es de suma importancia para La Rioja, ya que es nuestro principal destino comercial, con unas exportaciones de 464 millones de euros en 2024.

Esta "estrecha relación comercial se basa en una fuerte demanda, la estabilidad económica y una proximidad geográfica y cultural. De hecho, la ADER cuenta desde hace años con una persona becada en la Oficina Comercial de la Embajada de España en la capital gala", ha dicho.