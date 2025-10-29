Adjudicada la iluminación navideña de Logroño para dos años por casi 660.000 euros

Archivo - Luces de Navidad en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de la iluminación navideña de la ciudad para un periodo de dos años, por un importe que casi alcanza los 660.000 euros.

Como ha apuntado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "de cara a la iluminación ornamental para los períodos navideños 2025-2026 y 2026-2027", se ha adjudicado el contrato a la empresa Blanchere Iluminación España, S.A.

Una contratación que comprende el suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje "de composiciones eficientes e innovadoras".

Todo ello, por un importe de 658.844,99 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Navidad 2025-2026, por 329.422,49 euros (IVA incluido).

Navidad 2026-2027, por 329.422,50 euros (IVA incluido).

De este modo, y con la empresa "ajustándose" a lo que se solicitaba en el pliego de condiciones de la licitación, que apuntaba a "mejoras tanto en calidad como en cantidad" de las luces, Sanz ha avanzado que "en breves días, se comenzará a ver actividad para la colocación de la iluminación navideña en Logroño".

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AUXILIARES DE CENTROS SOCIALES

Por otro lado, la portavoz ha recordado que el pasado mes de marzo el Ayuntamiento puso en marcha una licitación para la prestación de los servicios de limpieza y auxiliares de los centros adscritos a la Unidad de Servicios Sociales.

Tras la finalización del proceso, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado los dos lotes en los que se divide el contrato a la empresa Ilunion Limpieza y Mediombiente, S.A. por una cuantía total de 572.286,19 euros (IVA incluido), que se desglosa en:

Lote I (limpieza y servicios auxiliares de centros de servicios sociales): 327.953,887 euros (IVA incluido), para las anualidades de 2025 (noviembre), 2026 y 2027 (hasta el mes de abril).

Lote II (limpieza y servicios auxiliares del Centro Municipal de Acogida y del Proyecto Alasca): 244.332,32 euros (IVA incluido), igualmente para las anualidades de 2025 (noviembre), 2026 y 2027 (hasta el mes de abril).

DINAMIZACIÓN DE BARRIOS.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para los servicios de dinamización de barrios y distritos de la ciudad, dotado con una cuantía de 90.104,52 euros (IVA incluido), que se desglosan en dos anualidades:

Año 2026 (de diciembre de 2025 a noviembre de 2026), por 45.052,26 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027), por 45.052,26 euros (IVA incluido).

AYUDAS PARA MAYORES DE 85 AÑOS.

En el ámbito más social, Celia Sanz ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño puso en marcha el pasado mes de septiembre una nueva línea de ayudas para la contratación de asistencia domiciliaria a las personas mayores de 85 años que residiesen en sus domicilios y que precisasen de cuidados profesionales no adscritos al sistema riojano de dependencia.

Este programa de ayudas está dotado con 110.000 euros y cada una de sus ayudas puede alcanzar los 2.000 euros anuales. "Una cuantía que supone un nuevo recurso para facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno natural y familiar, a la par que se favorece la contratación de cuidadores en este ámbito", ha señalado.

Tras el estudio de las 100 solicitudes recibidas, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la concesión, de forma inicial, de 55 de ellas, "con las que se agota el crédito inicial", así como aprobar la creación de una lista de espera.

AYUDAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN.

Igualmente, el Ayuntamiento de Logroño apoya el desarrollo de actividades y proyectos que contribuyan a fomentar la sensibilización y concienciación en materia de igualdad de hombres y mujeres a través de una línea de subvenciones específica.

De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de 14 ayudas, por una cuantía total de 25.000 euros.

Por último, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con una línea de ayudas para apoyar económicamente actuaciones de asociaciones que potencien el asociacionismo socioeducativo.

Se trata, así, de favorecer aspectos como la participación en la sociedad, el ocio y tiempo libre creativos, la socialización, una formación integral y lo que pueda impulsar una adecuada transición hacia el mundo adulto.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de 32 ayudas, por una cuantía total de 38.040 euros.