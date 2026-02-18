La AECC aboga por un modelo "más humano" para apoyar a pacientes y familiares con cáncer; "Los cuidados también curan"

Pacientes y familiares reclaman una atención al cáncer más humana e integral - EUROPA PRESS

La Asociación Española Contra el Cáncer de La Rioja ha celebrado el desayuno informativo 'Humanización y Cáncer' con el fin de dar esperanza a las personas que sufren esta enfermedad y recordar que "los cuidados también curan". Por eso, pacientes y familiares han pedido en el encuentro una atención "más humana e integral" que ponga también el foco en el bienestar mental de los enfermos.

Con este objetivo, la AECC Rioja ha presentado su nuevo modelo de humanización basado en las prioridades que pacientes oncológicos y sus familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano e integral durante su tratamiento; más tiempo en las consultas, menos cambios de oncólogos, atención integral, autonomía y participación de los pacientes en su cuidado, entornos asistenciales más amigables y más formación para los profesionales son algunas de las mejoras que solicitan.

Enmarcado dentro del Día Mundial del Cáncer, que se celebró el pasado 4 de febrero, la Asociación ha decidido ampliar esa conmemoración todo el mes con diferentes actos que visibilizan el apoyo de la sociedad en la lucha contra esta enfermedad.

"CUIDAR, ACOMPAÑAR Y CURAR"

En este caso, la presidenta de la Asociación riojana, Elena Eguizábal, ha destacado la importancia de esta cita porque "el cuidado también cura". Detrás de una persona con cáncer, explica, hay una historia personal, una historia vital y una familia "a la que hay que cuidar, acompañar y curar poniendo todos los medios sanitarios y sociales que estén a nuestro alcance para que esa historia tenga un final feliz".

También para hacer "el camino sea menos tortuoso". Para ello, desde la AECC La Rioja llevan trabajando estos últimos meses con el fin de detectar las necesidades que se encuentran los pacientes en el transcurso de la enfermedad.

En concreto ha desarrollado cuatro líneas de actuación "para trabajar todos juntos" e "intentar ayudar en instaurar políticas y cuidados que ayuden a las personas con cáncer".

La primera de ellas es la atención integral a la persona, no solo sanitaria sino también social. "Queremos que todo el mundo disponga de una cartera de servicios, desde el cuidado a la atención psicológica, fisioterapia, nutrición, toda la cartera de servicios que necesita un paciente oncológico".

También ve fundamental fomentar la autonomía y participación de los pacientes en su cuidado y su curación porque, como ha dicho, "el paciente tiene que ser consciente de su situación personal, es una etapa de tomar muchas decisiones muy importantes y tiene que estar informado".

En tercer lugar, se debe trabajar por ofrecer entornos asistenciales más amigables, más humanos... tanto en los hospitales como en las sedes o los centros de salud para evitar que este entorno "no sea frío sino que sea discreto, humano y privado".

Finalmente, la formación y acompañamiento a los profesionales sanitarios es la cuarta línea de actuación en la que se debe mejorar.

CUIDADO INTEGRAL

En el acto también ha participado la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, quien ha destacado que aparte de la ciencia y del diagnóstico precoz tan importante, está también la importancia "de la salud mental y las circunstancias de cada paciente que hay que cuidarlo de una manera integral".

"Y aquí es donde el papel de las asociaciones, el papel de la corresponsabilidad, el papel de los familiares, de los amigos, de cada uno de los ciudadanos es fundamental", ha añadido.

Es "muy importante" mantener esa estabilidad emocional en un caso tan vulnerable como es una patología y un diagnóstico del cáncer. Así las cosas, insiste, en la necesidad de "estar al lado de la persona y cuidarla lo mejor que sepamos".

"QUE SE ESCUCHE LA VOZ DE LOS PACIENTES"

También han tomado la palabra dos mujeres, pacientes oncológicas con cáncer de mama. En el caso de Rosana Luis, que acaba de terminar recientemente los tratamientos con quimioterapia, ha pedido que "se escuche la voz de los pacientes, que somos los que realmente estamos recibiendo los servicios".

"Nosotros somos los que realmente estamos en el hospital con los oncólogos, con las enfermeras y somos realmente los que vemos las necesidades que todavía faltan por cubrir y las necesidades que nosotros tenemos y que nos ayudarían a llevar mejor este proceso".

Entre esas necesidades, Luis apuesta por aumentar el tiempo de las consultas y que no se cambien tanto a los médicos oncólogos. Finalmente también considera que hay que apostar por mejorar la información en nutrición y salud mental y emocional porque ayudan a llevar el proceso y el resultado.

IMPORTANCIA DE LA AUTOEXPLORACIÓN

Por su parte, Eva Marcos, que se encuentra en tratamiento, ha animado a las mujeres a la autoexploración ya que, en su caso, así se dio cuenta de que podía pasar algo. Como ha relatado, "en mi caso fui a un cribado en el camión y no me encontraron nada pero luego a las dos o tres semanas llegó el temido bulto. En mi caso la carta llegó diciendo que estaba todo bien cuando yo ya había empezado la quimioterapia".

En su relato destaca que "cuando me di cuenta de ese bulto fui al médico de cabecera y de ahí me derivaron a la unidad de mama y ahí empezó todo". Como ha explicado continúa en tratamiento, tras la quimioterapia se ha sometido a una cirugía y ahora está con un tratamiento de inmunoterapia para que, cuando finalice, llegue la radioterapia.

Finalmente ha dicho "yo lo único que quiero decir de verdad es que todas las mujeres deberíamos de autoexplorarnos cuando sales de la ducha, simplemente cuando te das la crema, fijarte, encontrarte algo. Y si tienes algo, acudir rápidamente, porque mi bulto creció en tres semanas".