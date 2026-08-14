La AEMET advierte de chubascos y tormentas intensos que en La Rioja supondrán un aviso naranja

La tormenta podría venir con granizo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de la presencia, a partir de la tarde hoy, viernes 14 de agosto, de chubascos y tormentas "intensos" en el interior peninsular que, en La Rioja, supondrán un aviso naranja (de importancia).

Tras un prolongado periodo de tiempo caracterizado por las altas temperaturas generalizadas y por la presencia de tormentas principalmente en zonas del tercio oriental peninsular, a partir de hoy, viernes 14, se espera la formación de una dana a partir de una vaguada atlántica.

Ésta se situará durante el fin de semana en el entorno de la Península y propiciará un cambio de tiempo consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular.

Por otra parte, la masa de aire subtropical de niveles bajos, cálida, seca y con polvo en suspensión será reemplazada por otra, de origen atlántico, más fresca y limpia dando lugar a un descenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores más propios de estas fechas.

Hoy viernes, por la tarde, la vaguada atlántica se acercará al oeste peninsular evolucionando a dana al final del día. Así, se producirán tormentas en amplias zonas del interior, salvo en el cuadrante suroccidental, que darán lugar a chubascos y rachas de viento fuertes, acompañados de probable granizo.

Las más intensas se prevén en el entorno del sistema Ibérico, zonas del interior oriental peninsular, y norte de la meseta Norte, donde la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento podrá ser muy fuerte.

Por otra parte, aunque las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad noroeste y centro peninsulares, todavía hay avisos asociados bastante generalizados.

El sábado 15 será, en principio, el día álgido del episodio, por la extensión e intensidad de las tormentas. La dana se situará sobre el centro peninsular, con un segundo vórtice frente al litoral levantino.

Los chubascos y tormentas serán bastante generalizados, también en Baleares, y podrán ser localmente muy fuertes, acompañados de rachas intensas de viento y granizo, incluso de tamaño grande (superior a 2 cm). Además, las temperaturas descenderán de forma moderada o notable.

El domingo 16, la dana se desplazará hacia el suroeste peninsular y perderá progresivamente influencia sobre buena parte del territorio. En consecuencia, la inestabilidad tenderá a disminuir, con chubascos y tormentas menos generalizados y, en conjunto, de menor intensidad que durante el sábado.

A partir del lunes 17, aunque hay una considerable incertidumbre acerca de la evolución de la dana, la probabilidad de tormentas generalizadas disminuye claramente y, por otra parte, las temperaturas inician una recuperación, aunque sin alcanzar, durante los días siguientes, los valores previos.

AVISO NARANJA EN LA IBÉRICA

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se informa de que se esperan lluvias, en la Ibérica riojana, con una precipitación acumulada en una hora de treinta milímetros que activarán un aviso naranja.

La hora de comienzo prevista para este aviso es mañana, sábado 15 de agosto, a las 14:00 horas; y el final a las 22:00 horas. Esta zona, además, tendrá un aviso naranja por tormentas durante el mismo tiempo, y pueden ir con granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

AVISO AMARILLO EN LA RIBERA

Además, también mañana sábado, se esperan lluvias con una precipitación acumulada en una hora de quince milímetros en la Ribera del Ebro que pondrán en marcha un aviso de nivel amarillo (riesgo bajo) desde las 14:00 y hasta las 22:00 horas.

En esta zona se sumará otro aviso por tormentas, también amarillo y durante el mismo periodo de tiempo. Éstas podrán ir con granizo y rachas muy fuertes de viento.