Afectadas 11 personas, 3 de ellas niños, por una nube de gas cloro en el Complejo Municipal de Viana (Navarra)

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PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
Once personas, tres de ellas niños, se han visto afectadas este viernes por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana.
Según han informado desde los servicios de emergencias, seis personas han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios y otras cinco personas evaluadas, tratadas y dadas de alta in situ.
En concreto, han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño dos niños con pronóstico reservado, un niño con pronóstico leve y un adulto con pronóstico leve. Al Hospital de Calahorra ha sido evacuado un adulto con pronóstico leve, y al Hospital García Orcoyen de Estella otro adulto con pronóstico leve.
El aviso del suceso se ha recibido a las 17.41 horas y hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital avanzado, 4 Ambulancias de soporte vital básico, equipo médico de Viana, equipo médico de Los Arcos, Policía Foral, Guardia Civil -encargada de las diligencias-, técnicos de Protección Civil, bomberos de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado de SOS La Rioja.