Agricultura acondicionará de forma integra el camino rural entre Canillas de Río Tuerto y Cordovín por 185.599,87 euros

Archivo - Camino entre Cordovín y Canillas de Río Tuerto - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, de la apertura del proceso de licitación de las obras para la reparación y mejora del firme del camino que une las localidades de Canillas de Río Tuerto y Cordovín, con una inversión prevista de 185.599,87 euros.

Esta actuación forma parte del Plan de apoyo para el Mantenimiento y Mejora de Caminos Rurales de La Rioja, 'Plan Caminos +', impulsado este año por el Gobierno de La Rioja para colaborar con los ayuntamientos en la mejora y adecuación de los caminos rurales de titularidad y competencia municipal.

El programa de mejora de infraestructuras viarias rurales es una de las medidas incluidas en el plan diseñado por el Ejecutivo regional para, a lo largo de este año 2026, acondicionar cinco trazados con una inversión conjunta que alcanzará los 2,5 millones de euros.

De esta forma, explica el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, se presta apoyo técnico y económico a los ayuntamientos en la ejecución de actuaciones cuya complejidad o coste supera, en muchos casos, la capacidad de los municipios.

El Ejecutivo riojano, gracias al nuevo plan, ya ha aprobado la declaración de interés regional de cinco caminos rurales en las localidades de Cuzcurrita de Río Tirón, Alesanco, Grañón, Pedroso y el que une los municipios de Cordovín y Canillas de Río Tuerto, con obras que supondrán una inversión total de 577.338 euros. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ejecutará directamente la mejora de estas infraestructuras municipales esenciales para la actividad agrícola y ganadera dada la complejidad técnica de los tramos a reparar.

Dentro de esta modalidad de ejecución directa, se actuará en el camino de Grañón, afectado por el trazado de las obras de la autovía A-12 y el Camino de Santiago, una actuación que supondrá una inversión de 226.000 euros.

Estas intervenciones se completarán con tres obras de menor cuantía, pero de gran relevancia para la seguridad vial y el acceso a las parcelas con maquinaria agrícola: la eliminación y corrección de una curva de alta peligrosidad en el camino municipal de Alesanco, por un importe de 48.360 euros; la estabilización y reforma de un camino de gran pendiente en Pedroso, que supondrá 48.182 euros; y la mejora del firme en el camino de Rencillas en Cuzcurrita del Río Tirón, que cuenta con un presupuesto de 48.339 euros.

RED DE CAMINOS RURALES

Desde el año 2023, el Ejecutivo regional ha apostado por consolidar la red de caminos rurales destinando más de 7 millones de euros a través de líneas de subvenciones ordinarias, o activando los fondos extraordinarios habilitados por los daños ocasionados por las tormentas.

En esta legislatura se ha incrementado el presupuesto anual destinado a la convocatoria de estas ayudas hasta los 1,5 millones de euros y se ha simplificado la orden para que los municipios de menos de 500 habitantes o situados en zonas desfavorecidas pudieran obtener una subvención de hasta el 60 % de la inversión.

Paralelamente, una vez que los pequeños municipios han presentado su listado de necesidades, el Gobierno de La Rioja avanza en la elaboración del programa especial de mantenimiento y reparación de caminos rurales 2026-2027 dirigido especialmente a los cerca de 90 ayuntamientos que tienen menos de 200 habitantes. De este modo, se realizarán obras en algún tramo de sus caminos municipales mínimo cada dos años con el objetivo de poder actuar en todos los caminos de estos pueblos en 10 años.