Agricultura financiará hasta el 65% de inversiones en pequeñas infraestructuras de riego con un máximo de 100.000 euros

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este martes la Orden AGM/2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden ATP/28/2022, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a comunidades de regantes para realizar pequeñas actuaciones en infraestructuras de riego que contribuyan a mejorar la competitividad del sector.

Con esta actualización, la Consejería busca adecuar esta línea de apoyo a las necesidades trasladadas por parte las comunidades de regantes riojanas en materia de modernización y sostenibilidad energética, así como aumentar la eficiencia en la gestión de los fondos disponibles.

De este modo, se ha incrementado el porcentaje de la subvención que podrá llegar hasta el 65% de la inversión solicitada y se amplía también hasta los 100.000 euros el importe máximo admisible del coste del proyecto.

El Gobierno de La Rioja pretende así apoyar a las comunidades de regantes para que puedan modernizar y mejorar sus captaciones, infraestructuras de almacenamiento, bombeos, redes, elementos de control y medida, la compra o construcción de edificios de servicio, e inversiones para la adquisición de terrenos necesarios para la instalación de plantas fotovoltaicas.

A su vez, se subvencionará el coste de la redacción de documentos relacionados con la seguridad de presas o balsas. Asimismo, la actualización de la convocatoria pretende impulsar la digitalización de los sistemas de riego, el ahorro de energía y la reducción del coste eléctrico.

Por ello, serán objeto de subvención la dotación o mejora de instalaciones eléctricas y la implantación o mejora de TIC Entre las principales novedades de la próxima convocatoria 2026, las comunidades de regantes podrán presentar más de una solicitud, siempre que estas se enmarquen en diferentes tipologías de inversión.

Para que el proyecto pueda ser elegido como subvencionable, será necesario que cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

En la anterior convocatoria de esta línea de ayudas, la Consejería de Agricultura ha concedido 153.088 euros a diez comunidades de regantes que invertirán 315.748 euros para acometer mejoras en infraestructuras de riego y estaciones de bombeo, sustituciones de válvulas o actuaciones relacionadas con clasificación y planes de seguridad de balsas.