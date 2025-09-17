Agricultura, servicios públicos o la prevención del juego entre los jóvenes, temas del PSOE para el pleno

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha presentado los asuntos que el PSOE defenderá en el Pleno que se celebra mañana en el Parlamento de La Rioja. En el terreno de control al Gobierno "vamos a preguntar al Ejecutivo por el inicio del curso escolar y por la gestión de sus competencias en materia sanitaria".

En ambos casos, ha dicho Orradre, "el Gobierno hace dejación de funciones y se dedica a buscar excusas y culpar de todo al Gobierno de España". También vamos a preguntar al Ejecutivo por la Oficina de Asesoramiento a los Pequeños Municipios, "con el objeto de conocer si tiene entre sus planes reforzar esta Oficina". Y, finalmente, "nos interesaremos por si La Rioja va a aceptar o no la quita de la deuda".

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno del PP "tiene que aprovechar esta oportunidad, que para nuestra región supondría una condonación de la deuda de 448 millones de euros, a los que hay que añadir otros 36 en intereses". La portavoz adjunta ha explicado que los Socialistas "vamos a interpelar en este Pleno al Gobierno sobre su política en materia de agricultura". Queremos saber la opinión de la consejera de Agricultura "sobre el hecho de que, una vez más, los agricultores estén denunciando los bajos precios de la uva en una cosecha especialmente corta y marcada por la reducción de rendimientos, la incidencia del Mildiu o las consecuencias del pedrisco".

Una campaña más en la que medidas como la cosecha en verde "vienen a paliar en cierta medida la escasa o nula en algunos casos rentabilidad de los agricultores, pero que siguen sin ser suficiente para frenar esta deriva de una situación que requiere de respuestas estructurales".

No se trata solo de la vendimia, "también este año hemos visto como el fuego bacteriano ha afectado de forma más que notable a las cosechas de frutales y seguimos asistiendo a flagrantes incumplimientos de la Ley de la cadena alimentaria". Y por lo que respecta al impulso al Gobierno, "defenderemos dos Proposiciones no de Ley sobre los discursos de odio y la prevención del juego entre menores y adolescentes".

Así, en primer lugar, "queremos que el Parlamento condene cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social".

Y, en segundo lugar, "vamos a proponer instar al Gobierno de La Rioja a desarrollar y actualizar la Estrategia Pública Integral de Prevención del Juego Problemático, incorporando un plan de acción bianual específico para juventud y adolescencia". Esta iniciativa parte de un dato preocupante, como es que "uno de cada cinco menores entre 14 y 18 años reconoce haber apostado dinero, y la edad media de inicio ya está en los 14 años". La propuesta "plantea cuatro líneas de actuación".

Así, "queremos desarrollar la Estrategia Pública Integral de Prevención con un plan específico para jóvenes". También "proponemos limitar la publicidad del juego en entornos con mayor impacto en adolescentes". En tercer lugar, "buscamos impulsar programas educativos y de sensibilización en centros escolares y juveniles". Finalmente, y como cuarta línea, "vamos a proponer reforzar los recursos de tratamiento y apoyo a familias". Se trata, ha dicho Orradre, de situar la protección de la juventud "en el centro de la agenda política y garantizar un ocio saludable".