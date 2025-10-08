'Aires de domingo' ofrece swing, jazz, música clásica, humor y zarzuela en su programación de octubre y noviembre

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, en la presentación de 'Aires de domingo' - EUROPA PRESS

La iniciativa cultural 'Aires de Domingo, ofrecerá, desde el 19 de octubre y hasta el 23 de noviembre, seis espectáculos donde se podrán escuchar desde swing, zarzuela, jazz, música clásica o humor, según ha indicado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, que ha destacado la "calidad" de las propuestas.

En la presentación de la novena edición, Iturriaga ha puesto en valor la "importante presencia riojana, a la que se unen músicos nacionales e internacionales".

Ha recordado que se desarrolla, los domingos, a las 12,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo, siendo un ciclo "familiar que brilla por su calidad, y posibilita, además de tener una gran propuesta cultural, aprovechar el domingo al mediodía para vivirlo en familia".

El precio de las entradas, que saldrán a la venta a partir de mañana, es de seis euros, si bien hay un abono de 30 euros para los seis espectáculos. Se pueden adquirir a través de wwww.entradas.com y en la taquilla de la sala desde una hora antes del espectáculo.

Iturriaga ha destacado que es una actividad que "se ha instaurado dentro de la programación cultural de nuestra comunidad, hasta el punto que la gente está esperando a que salgan para coger sus entradas".

CICLO

El ciclo se inicia el 19 de octubre con la presencia de 'Moser String Quartet', con 'De lo humano a lo eterno' se trata de "un cuarteto internacional en el que destaca la presencia de la violinista riojana, Patricia Muro", que darán paso, al 23 de octubre, al cubano Julián Fontalvo, que "actor, cantante, imitador; donde podremos disfrutar

de esa fusión, de esa técnica vocal, con ese humor y esa complicidad con el público que hace que se prepare ese cóctel único".

El 2 de noviembre, será el turno de 'Indigo Jazz' que "traen una vertiente de jazz" y que "vamos a poder disfrutarlos aquí, a alguien que son referentes en festivales". El 9 de noviembre, actuarán los riojanos Nerea Elizaga y Germán Barrio, con 'Suspiros de Zarzuela', en la que Elizaga a la voz y Barrio al piano "van a hacer un homenaje a esa tradición lírica española".

El 'Dúo Franco-Vidal', compuesto por las también riojanas Tatiana y Julia Vidal, una de la flauta y otra al piano, interpretarán obras del romanticismo hasta composiciones más modernas, cerrando el ciclo 'Effel Quartet', en la que "disfrutaremos de cuatro grandes saxofonistas".