Albelda transforma el espacio de la antigua biblioteca en su nuevo consultorio médico

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albelda de Iregua ha iniciado las obras para transformar el edificio que hasta ahora ocupaba la biblioteca municipal en el nuevo consultorio médico del municipio, un proyecto con el que se da respuesta a una de las principales demandas vecinales: mejorar la atención sanitaria local y aumentar el personal médico disponible.

Las nuevas instalaciones permitirán incorporar un nuevo médico y una nueva enfermera, además de prever la incorporación futura de una persona de apoyo administrativo.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento está dejando preparado el espacio para un pediatra, en coordinación con el Gobierno de La Rioja, que es quien tiene la competencia en materia sanitaria.

"Nosotros ya hemos hecho nuestra parte: las obras avanzan y el espacio está listo para que el Gobierno regional pueda implantar el servicio de pediatría, al menos con medio pediatra, en cuanto lo decida", ha señalado la teniente de alcalde, María del Bueyo Gómez Cámara.

Durante las obras, la biblioteca municipal se ha trasladado temporalmente a las antiguas escuelas infantiles, ya que la biblioteca completa, excepto el almacén de la planta baja, pasará a formar parte del nuevo consultorio médico.

Además, el nuevo edificio adquirido junto al Ayuntamiento se adaptará próximamente para ampliar las dependencias municipales y albergar la biblioteca definitiva, con más espacio, accesibilidad y capacidad para actividades culturales y educativas.

Estas actuaciones fueron aprobadas en el pleno municipal del 30 de julio, con la abstención y el voto en contra de la oposición.

A pesar de ello, el Ayuntamiento continúa adelante con un proyecto que combina salud, cultura y modernización administrativa, tres pilares esenciales para el bienestar del municipio.

"El objetivo es claro: ofrecer a la ciudadanía servicios públicos de calidad, modernos y cercanos. La salud y la cultura no pueden esperar", ha añadido el alcalde, Sergio Ochagavía Ansótegui.