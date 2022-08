Alcaldesa de Viniegra, tras la aparición del cadáver: "Que suceda en un pueblo como éste, no te lo puedes imaginar"

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Viniegra de Arriba, Laura Crespi, lugar donde la pasada tarde apareció un cadáver en una sima conocida como 'La Torca de Hoyo Mingo', ha lamentado el suceso a la vez que ha indicado: "Que suceda algo así en un pueblo como éste, no te lo puedes imaginar". Además, ha asegurado, "el pueblo está consternado por lo sucedido".

Tras el suceso, y según fuentes cercanas a la investigación, dos personas, de 39 y 45 años, han sido detenidas por su presunta vinculación con la desaparición. Los hechos se encuentran bajo secreto de sumario.

Por su parte, y según testigos directos, los dos detenidos, presuntamente, fueron sorprendidos arrojando un cuerpo a dicha zona del monte.

Aún así, tal y como han informado fuentes de Justicia, el Juzgado de Instrucción número uno de Logroño tramita el caso.

Además, y según ha declarado la alcaldesa a Europa Press "la gente está conmocionada, no sabe qué pensar" y "ayer cuando empezaron a ver vehículos, ambulancias y policías... se quedaron muy impresionados".

"Hay mucha rumorología pero yo no tengo datos oficiales y hasta que no se abra el secreto de sumario prefiero no especular", ha finalizado.

Por su parte, esta mañana el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez, ha destacado que "sobre las 15,45 horas de ayer se recibió un aviso ciudadano" que alertaba de "la aparición del cuerpo de una persona en una sima de Viniegra de Arriba". En concreto, en un lugar conocido como 'La Torca de Hoyo Mingo'.

Tras recibir el aviso, Guardia Civil y bomberos se desplazaron al lugar de los hechos -de difícil acceso- y a las 21,05 horas, agentes de rescate procedieron a la recuperación del cuerpo sin vida que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Además, se ha abierto una investigación por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja y se ha declarado el secreto de las actuaciones.

"Tenemos que respetar el secreto y las indicaciones que nos dan los investigadores", ha pedido Sáez. Sobre si hay detenidos por el suceso, el portavoz de la Guardia Civil ha indicado que "la investigación está en marcha, es un suceso reciente de hace unas horas y cuando nos vayan autorizando daremos la información oportuna".

Por su parte, y tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la comisión judicial estuvo presente, en todo momento, en el lugar del suceso.

Ahora mismo, tramita el asunto el juzgado de Instrucción número uno, que se encuentra de guardia, y ha acordado que, por el momento, no se puede ofrecer información de ningún aspecto, ni siquiera sobre si hay o no hay detenidos.