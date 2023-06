Alda (Vox) reclama a Capellán la derogación de "leyes ideológicas" y "altura de miras" para el futuro de la región

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, ha reclamado a quien hoy será nombrado presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la derogación de "leyes ideológicas" como la de Memoria Democrática o la conocida como Ley Trans. Además le ha pedido "altura de miras" para lograr un "cambio de paradigma" en la región.

También ha afirmado que la legislatura anterior se han desarrollado "otras normas absolutamente ideologizadas", que han pasado por "la persecución de nuestra cultura católica" o "la imposición de la Agenda 2030". Además, ha recordado que ha habido normas "que atentan contra la igualdad de hombres y mujeres, creando víctimas de primera y de segunda categoría".

Ante esto, le ha pedido conocer a Capellán "hasta dónde está dispuesto a revertir el escenario que el Partido Socialista y sus socios nos han dejado en manos". "Si es valiente, contará con nuestro voto de confianza y apoyaremos su investidura, pero nosotros no vamos a traicionar a nuestros votantes, por lo tanto y sin un compromiso en firme del anteriormente referido, deberíamos decir no a su investidura".

Alda ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en la segunda jornada del debate de investidura del candidato propuesto a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

En su discurso, ha defendido algunas acciones propuestas que "no tienen nada de extremista", porque "¿qué tiene de extremista el defender la igualdad entre españoles?", así como "la defensa de empleos y salarios dignos" además de apostar por la "España rural".

Además, ha negado que sea de "extrema derecha defender la propiedad privada", al tiempo que se ha mostrado a favor de "generar las condiciones más adecuadas para que los jóvenes tengan hijos, más de uno a ser posible" por lo que ha pedido al PP que "ponga a las familias en el centro de todas las políticas públicas.

Por lo tanto, ha exigido que las administraciones públicas de nuestra región "ejerzan una función promotora, preventiva, protectora y de asistencia a la familia, especialmente en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte".

En este punto, ha reclamado "no destinar ni un solo euro del dinero público a intervenciones que lesiones el derecho a la vida a la integridad física". "Ningún profesional sanitario puede estar obligado a actuar en contra de su conciencia o a ser atacado públicamente en el caso de que objete", ha apostillado.

"VOX NO TIENE TECHO"

En otro momento de su intervención, el portavoz de la formación de Abascal ha reconocido el "esfuerzo" realizado que ha "dado sus frutos" con la consecución de dos diputados y representación en varios ayuntamientos de La Rioja, si bien ha afirmado que "lo mejor está por llegar, porque Vox no tiene techo".

Alda ha reconocido que el 28 de mayo -día en que se celebraron las elecciones autonómicas y locales- fue de "celebración" porque supuso "echar a la izquierda radical" del Gobierno de La Rioja. Ante ello, y con el nuevo panorama electoral salido de las urnas, le ha pedido "altura de miras, audacia, valentía para un cambio de paradigma" en la región, lejos de "ataques" y el "acoso" a la que "ha sometido la izquierda a la democracia".

"No cesaremos en nuestro empeño por defender a los españoles de los ataques de los políticos, peones de intereses globalistas que minan nuestro campo y ahogan a las clases medias con sus mantras ideológicos", por lo que "La Rioja pide un cambio" y "de su mano está que sea o no significativo".

Para Alda "no podemos permitirnos cuatro años más de ideología socialcomunista, de ataques a las clases medias y a nuestras tradiciones". Todo ello, porque ha asegurado que "la izquierda se ha comportado como una secta peligrosa; una secta a la que se nos obliga a inscribirnos so pena de condena".

Alda ha manifestado que "nosotros no tenemos la vista puesta en esta legislatura, sino que miramos más allá, a varios lustros vista, y es en ese espacio donde tenemos que encontrarnos". "Debemos de construir un camino a largo plazo y para ello es imprescindible la batalla cultural a la que hasta ahora ha renunciado su partido", le ha espetado el portavoz de Vox.

En su intervención, ha recordado que "venimos de años marcados por el despotismo y por políticos ineptos, todo ello marcado por actuaciones paternalistas inasumibles en una democracia como la nuestra". "En Vox hemos dado un paso al frente para que nuestra sanidad vuelva a ser referencia, que nuestro campo, nuestros agricultores y ganaderos no sean víctimas de la burocracia verde de Bruselas haciendo imposible su rentabilidad", ha afirmado Alda.

"NO CABEMOS TODOS"

Por otra parte, ha señalado que "el lema primero los de casa no es xenofobia ni racismo, es simplemente sentido común ante la evidencia de que en España no cabemos todos", pero "tampoco en La Rioja" para asegurar que "solidaridad sí, abandono de los nuestros no".

"La Rioja que nosotros queremos también desea que todos tengamos una vida mejor, pero nosotros creemos en la justicia distributiva, no en ahogar a las familias y empresas para subvencionar guerras estériles de las que solo viven los carroñeros de la política", ha apuntado, para a continuación señalar que la región "no puede sufrir nunca más cuatro años de izquierda, y eso es incompatible con la natural tentación de rodillo que puedan tener desde su cómoda mayoría absoluta".

En este punto, ha asegurado que "no vamos a traicionar a nuestros votantes", mientras que "muchos de los que están aquí tienen en su ADN la mentira, justificando sin rubor los cambios de posición, de los que por encima de cualquier principio les motiva la poltrona".

"Debemos construir una verdadera alternativa patriótica que garantice estabilidad y proyecto no solo para la próxima legislatura, sino también para los años venideros", ha apostillado para finalizar gritando "¡Viva España!".

"SOMOS DE FIAR"

Posteriormente, en el turno de replica le ha afeado que no haya tenido ningún acercamiento hacia su formación. "Habla usted constantemente de armonía y de moderación, como si nosotros no lo fuéramos", asegurando que "Vox no es un partido que esté peleado ni con la armonía ni con la moderación".

Alda, ha asegurado que "lo único que queremos es una Rioja mejor, en la que "abrir un negocio no sea una odisea; en la que poder luchar contra la manipulación ideológica a nuestros menores; en la que nuestros agricultores y ganaderos vuelvan a poder vivir dignamente; en la que los jóvenes se puedan quedar en nuestra región; y en donde los delitos sean castigados con contundencia e igualdad, con independencia del sexo del delincuente y de la víctima".

Finalmente, el portavoz de Vox ha afirmado que "en Madrid mantiene unas posturas, en Extremadura otras y en el País Vasco las contrarias", mientras que "nosotros somos de fiar", ante lo que ha anunciado que iban a votar en contra de su investidura.