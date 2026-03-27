Alfaro mantiene sus altos niveles de seguridad con una tasa de criminalidad que se sitúa en el 35,34 - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Alfaro han confirmado que se mejoran los niveles de seguridad, llegando a 35,34 infracciones penales por cada mil habitantes al finalizar 2025, cifra notablemente inferior a la obtenida en 2024 con 46,21.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado Moreno, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

De todos los datos analizados, Arraiz Nalda ha destacado los altos niveles de esclarecimiento de delitos en Alfaro, que alcanzó el 40,69% el año pasado, lo que supone once puntos por encima con respecto al ejercicio anterior (29,07%).

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 349 infracciones penales -105 menos que en el año 2024-, detuvieron a 78 personas -la misma cifra que el año anterior- y se investigaron a otras 39 -7 menos que en 2024-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 10 frente a las 22 de 2024.

DATOS VIOGÉN

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Alfaro hay 34 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 34 víctimas. De ellos, 25 mujeres presentan nivel de riesgo bajo, 8 medio y 1 riesgo alto. Además, en 4 casos se encuentran menores en situación de especial vulnerabilidad.