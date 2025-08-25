'Almazuela Sobre Talega' De Mari Cruz Garrido Pascual, Primer Premio Del Concurso De Almazuelas - ALMAZUELAS COLGADAS DE PRADILLO

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Almazuela sobre talega', primer premio del Concurso de Almazuelas Mari Cruz Garrido Pascual, vecina de Bilbao y natural de Arnedo, ha sido la ganadora del segundo Concurso Nacional de Almazuelas.

Se presentaron 15 almazuelas procedentes de La Rioja (Logroño, San Millán y Nájera) y de otras regiones: País Vasco, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana. El jurado estaba integrado por María Antonia Narro, Aitor Saraiba y Ana Cámara.

Además del primer premio de 1.000 euro se concedieron otros 4 premios aportados por tiendas textiles de Logroño y Nájera: Mastelas, Maria Máquinas de Coser, Trozos y Alonso Almazuelas de Nájera.

El segundo premio ha ido a parar a Noelia Bajo Villar, de Nájera; el tercero para María Jesús Fernández Izquierdo, de Nájera; el cuarto para Montse Forcadell Blasco, de Tarragona, y el quinto para Helena Muñoz Pallarés, de Grado de Castellón.

Por su parte, la ganadora Mari Cruz Garrido ha señalado que su obra, 'Almazuela sobre talega' "está realizada con trozos de telas recicladas de ropa y ajuar de amigas y mujeres de mi familia, todas con una historia detrás".

"Los colores recrean el recuerdo de las colchas de pedazos que veía de niña en las casas de mi Arnedo natal; el rojo representa el fuego del hogar; el marrón, la tierra arenosa de mi pueblo; el blanco, la ropa limpia y la muda para las fiestas; y la talega representa el trabajo rural de las gentes de mi pueblo y la humildad".

Para su confección ha utilizado materiales de yute, algodón e hilo, siguiendo la técnica típica del log-cabin, girada para darle enmarque cuadrado y rematada con tela de yute... para cambiar el punto de vista.

El segundo Concurso Nacional de Almazuelas ha sido convocado dentro de la décimo tercera fiesta de Almazuelas Colgadas, organizada por el Ayuntamiento de Pradillo, la Asociación ALTURA y la comisión de artesanas.

Las almazuelas estuvieron expuestas en el Salón del Ayuntamiento de Pradillo y los premios se dieron a conocer ayer, domingo 24 de agosto, en el acto de cierre de la Fiesta de Almazuelas Colgadas.

Por otra parte, se sorteó la almazuela colectiva realizada en el taller abierto de la Fiesta de 2024, titulada 'Abrazos de hilos y sueños' con diseño y confección de Margo. El número premiado ha sido para el número: 1.479.