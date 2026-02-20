La Alta Inspección de Educación superó en 2025 las 7.800 atenciones directas y las 16.000 legalizaciones de documentos

La delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, junto al el director de la Administración Educativa, Félix Alonso. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno superó, el pasado 2025 en La Rioja, las 7.800 atenciones directas (un 21 por ciento más que en 2024) y las 16.000 legalizaciones de documentos académicos. Una muestra de la "utilidad de este servicio público para la ciudadanía, a pesar de que probablemente no sea tan conocido", tal y como ha indicado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

Acompañada por el director de la Administración Educativa, Félix Alonso, Arraiz ha destacado "la labor de la Administración de Educación en la Delegación de Gobierno de La Roja, que durante este año 2025 superó sus cifras anteriores de atención directa a la ciudadanía y también de legalización de documentos académicos y profesionales en el extranjero".

La Alta Inspección Educativa es el instrumento del que dispone el Estado en La Rioja para asegurar el respeto al orden competencial constitucional y para garantizar el cumplimiento de la legislación básica en materia educativa.

También presta un servicio a la ciudadanía porque es una oficina pública competente en la tramitación de procedimientos administrativos de homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios y legalización de documentos, entre otros trámites.

"UN SERVICIO PÚBLICO MUY IMPORTANTE PARA LA CIUDADANÍA"

En concreto, las cifras de atenciones presenciales y de legalización de documentos que refleja la memoria del año 2025 confirman, por lo tanto, "que estamos haciendo un servicio público muy importante para la ciudadanía, con una demanda más al alza cada día y que se atiende por vía telefónica, de forma presencial y también telemática".

De las 7.800 atenciones directas, la delegada ha informado que de ellas, 4.080 se hicieron de forma presencial, 2.192 fueron consultas telefónicas y 1.529 a través de correo electrónico.

Otra de las materias en la que es competente es la relacionada con el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar en los centros educativos y en sus entornos. Un plan coordinado con el área de inspección educativa y que se implementa con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; Guardia Civil, Policía Nacional y la Unidad contra la Violencia de Género.

CHARLAS EN INSTITUTOS RIOJANOS

Se realizan, por ejemplo, charlas en los institutos riojanos sobre cualquier tipo de materia que les pueda preocupar. Este plan aborda, por lo tanto, esta formación para toda la comunidad educativa sobre temas que suelen ser de total actualidad "que tienen que ver con el acoso escolar, con la violencia de género y doméstica, con los delitos de odio, drogas, alcohol, vandalismo, riesgos de Internet... o en definitiva, cualquier tema que preocupe a la comunidad educativa".

En total en el curso 2024-2025 se realizaron 515 charlas dirigidas a 13.389 destinatarios de centros educativos riojanos.

Y además, durante este curso se ampliaron estos objetivos formativos y la Jefatura Provincial del Tráfico que impartió 57 charlas más dirigidas a 2.482 alumnos y alumnas.

"UN 21 POR CIENTO MÁS DE GESTIONES DE ATENCIÓN DIRECTA"

Por su parte, el director Félix Alonso ha explicado que la inspección de Educación ha prestado servicio a la ciudadanía "con una extensa actividad diaria, con un 21% más de gestiones de atención directa al ciudadano en sus distintas modalidades, presencial de forma telefónica y por vía electrónica.

En la mayoría de los casos se centran en solicitar información, orientación y gestión de los expedientes de homologación y la recogida de los títulos universitarios.

En lo que respecta a la homologación de títulos y estudios extranjeros de universitarios, procedimiento que verifica que se cumplen todos los requisitos legales establecidos por el Ministerio de Educación para homologarlos con los correspondientes títulos de educación Secundaria y Bachiller, en el año 2025 se han registrado 725 solicitudes.

En su gran mayoría son de personas de Sudamérica; el 30,20% tenían su procedencia de Colombia, el 11,72% de Perú, el 8,9% de Venezuela y el 7,03% de Marruecos, entre otros países.

De esas solicitudes, todas se han gestionado dentro de los plazos marcados para su resolución.

Se han concedido 516 credenciales de homologación, correspondiendo el 76% de ellas a las homologaciones de los títulos de Bachillerato.

TÍTULOS UNIVERSITARIOS

Otra de las competencias de este área es la gestión de la recepción y entrega de los títulos universitarios. Este último ejercicio aumentó con respecto al anterior, entregando 518 títulos frente a los 496 del año 2024. La mayoría de ellas, un 10% se relacionan con los títulos de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también al resto de universidades, tanto de estudios a distancia como presenciales.

También se ha procedido al reconocimiento de firmas de 16.207 títulos universitarios, la gran mayoría de UNIR "para que estos títulos tengan validez en el extranjero y puedan iniciar los procesos de homologación en los títulos españoles en otros países", ha asegurado.

BECAS DEL MINISTERIO

La Inspección también colabora con otras administraciones en la gestión de las becas del Ministerio para favorecer la calidad y la equidad del sistema educativo español. Así las cosas, dentro del programa de becas de carácter general y de ayudas al alumnado con necesidad educativa de apoyo, el Gobierno de España destinó en el curso 24-25 "un presupuesto récord" de más de 19 millones de euros en La Rioja "marcando un nuevo máximo histórico que favorece a todos los estudiantes para que puedan formarse con independencia del territorio en el que vivan y de sus recursos económicos".

En el curso 24-25, último curso del que se disponen datos cerrados, se concedieron un total de 8.288 becas distribuidas en 4.087 becas no universitarias en La Rioja frente a las 3.004 del curso anterior, un incremento de 26,49%, con una cuantía de 6 millones y medio de euros.

Respecto a las becas universitarias, el curso anterior se ofrecieron 5.623 becas frente a las 4.307 del curso anterior, un incremento el 23,53%, con un total de 14,9 millones de euros.

Para el curso 25-26, en el que nos encontramos, se vuelve a marcar un máximo histórico destinando el Gobierno de España 2.544 millones de euros a becas de ayudas al estudio. En este curso escolar, prosigue, la tramitación de las becas se ha realizado de manera telemática prioritariamente, facilitando su accesibilidad, por lo que ya se ha comprobado que se ha incrementado el número de solicitudes requeridas.

REVISIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA

Otra de las funciones del área es la revisión de la normativa estatal y autonómica y la elaboración de informes. Este año 2025 se han revisado 347 normas estatales y 257 normas autonómicas. De las normas autonómicas se han realizado un total de 14 informes motivados de legalidad de los que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha enviado cuatro cartas de colaboración a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para adecuar la normativa autonómica a la normativa estatal.